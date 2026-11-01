Déficit de la Intendencia de Durazno: Sastre defendió las inversiones y reveló US$ 3,2 millones a plazo fijo

El edil del Partido Nacional Martín Sastre defendió la planificación financiera de la Intendencia de Durazno y sostuvo que los déficits previstos para dos años del período presupuestal estarán vinculados principalmente a inversiones en maquinaria, vehículos y obras públicas. Durante la sesión de la Junta Departamental del jueves 29 de octubre, afirmó además que el gobierno departamental mantiene US$ 3,2 millones colocados a plazo fijo, correspondientes a recursos que, según explicó, serán utilizados más adelante.

La intervención estuvo dirigida a aclarar conceptos sobre el déficit y el superávit que, a juicio del representante nacionalista, han generado interpretaciones equivocadas tanto en el ámbito legislativo como en la prensa.

Sastre sostuvo que un resultado presupuestal negativo no debe interpretarse automáticamente como una pérdida económica de la Intendencia, ya que también puede estar vinculado al momento en que se ejecutan inversiones.

«Hay un déficit bueno y uno malo»

El edil explicó su posición a partir de las diferencias entre la contabilidad privada y la contabilidad pública, y señaló que los resultados de una administración deben analizarse considerando el origen de los recursos y el destino de las erogaciones.

Para ilustrarlo, recurrió a una comparación:

«Cuando hablamos de déficit es como el colesterol: uno bueno y uno malo».

Según su razonamiento, una diferencia negativa originada por el aumento del gasto corriente tiene implicancias distintas de otra asociada a la compra de maquinaria o a la ejecución de obras.

«Si el origen del déficit es el gasto, estamos hablando de un déficit que es malo. Ahora, si el origen del déficit es en inversiones, estamos hablando de un déficit que es bueno», expresó.

Con ese argumento, defendió que la administración concentre determinadas inversiones en algunos ejercicios, aunque eso pueda generar resultados presupuestales deficitarios durante esos años.

Dos años de déficit y un cierre quinquenal con superávit

Sastre afirmó que la planificación del Gobierno Departamental contempla dos ejercicios con déficit y un resultado acumulado positivo al finalizar el período de cinco años.

Aseguró que los ejercicios de mayor inversión coincidirán con la adquisición de equipos y vehículos, además de la ejecución de obras públicas.

Como ejemplos, mencionó inversiones previstas de aproximadamente US$ 7 millones en maquinaria y camiones, y US$ 1,5 millones en vehículos de flota liviana.

El edil señaló que una distribución semejante de resultados se había registrado durante el período anterior, con tres ejercicios superavitarios y dos deficitarios.

Su intervención se produjo luego de que el director de Hacienda, Jorge Reyna, adelantara que la Intendencia proyecta cerrar 2026 con superávit, mientras que los años 2027 y 2028 podrían presentar resultados negativos debido a la mayor ejecución de obras. El Acontecer informó previamente sobre esas proyecciones de Hacienda para el quinquenio.

US$ 3,2 millones colocados a plazo fijo

Otro de los puntos destacados de la exposición fue la existencia de recursos que la Intendencia mantiene temporalmente invertidos.

Sastre afirmó que la comuna dispone de US$ 3,2 millones colocados a plazo fijo, correspondientes a fondos que no necesitaría utilizar durante el ejercicio actual.

Explicó que la decisión de colocar temporalmente esos recursos busca obtener intereses hasta que llegue el momento de destinarlos a las inversiones previstas.

Según el edil, mantener ese dinero sin utilizar en una cuenta que no genere rendimientos significaría desaprovechar una posibilidad de obtener recursos adicionales.

También aseguró que la disponibilidad de esos fondos no impediría atender eventuales situaciones de emergencia, como fenómenos climáticos adversos.

En su exposición no detalló la entidad financiera, las tasas de interés ni las condiciones de disponibilidad de las colocaciones mencionadas.

Sastre defendió la administración de los recursos públicos

Hacia el final de su intervención, el representante nacionalista insistió en que la existencia de ejercicios deficitarios debe evaluarse dentro de la planificación financiera completa y no aisladamente.

Sostuvo que las inversiones previstas permitirán incorporar equipamiento y desarrollar obras que, a su entender, beneficiarán al departamento durante los próximos años.

También transmitió tranquilidad sobre la situación económica de la Intendencia y defendió la forma en que se están administrando los recursos públicos.

Las cifras y proyecciones expuestas por Sastre corresponden a su intervención ante la Junta Departamental. Su verificación requiere contrastarlas con los estados financieros, el presupuesto y la información sobre inversiones de la administración departamental.