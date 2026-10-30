Edil denunció un posible vertido de aguas servidas hacia el río Yí y pidió intervención de OSE

El edil del Frente Amplio Raúl Curbelo denunció la presencia de lo que identificó como aguas servidas y materia fecal en una cañada próxima a calle Gutiérrez Ruiz, en Durazno, cuyo curso desemboca en el río Yí. Durante la sesión de la Junta Departamental del jueves 29 de octubre, solicitó que OSE y la Intendencia intervengan para evaluar la situación.

El legislador explicó que recibió el aviso ese mismo día y se trasladó al lugar para observar lo que estaba ocurriendo. Por esa razón, no había tenido tiempo de preparar imágenes para acompañar su exposición ante el cuerpo.

Según describió, el punto señalado se encuentra sobre Gutiérrez Ruiz, tomando desde calle Maciel hacia la nueva planta de OSE, aproximadamente cien metros después de una plaza cercana a las nuevas viviendas.

En ese sector, donde una cañada atraviesa la calle mediante una alcantarilla, Curbelo afirmó haber observado un caño aparentemente roto que descargaba líquidos y lo que consideró materia fecal.

Advirtió sobre una posible descarga hacia el río Yí

El edil comenzó reconociendo las buenas condiciones de la calle y de la infraestructura existente sobre la cañada.

“Esa calle quedó impecable. La cañada tiene perfectamente todas sus barandas”, expresó.

Sin embargo, aseguró que la situación cambia al observar el curso de agua.

“Sorpresa grande me llevé cuando veo, por lo que me avisaron, que viniendo de la cantera hay un caño, un caño que se ve que se rompió, donde estaba tirando agua y materia fecal”, manifestó.

Curbelo sostuvo que los residuos podían observarse flotando en el agua y expresó su preocupación por el destino de esa descarga.

Según su descripción, el curso desemboca posteriormente en el río Yí, por lo que consideró necesario actuar ante la posibilidad de que los líquidos lleguen al principal curso de agua de la ciudad.

El representante frenteamplista afirmó, además, que el caudal era importante y que había observado una situación similar en otra cañada, antes de llegar a la cantera.

“La verdad que me causó tremendo asombro que nadie haya tomado cartas en ese asunto”, señaló.

Ante lo expuesto, solicitó que sus palabras fueran remitidas a la oficina departamental de OSE y al área de Servicios y Medio Ambiente de la Intendencia de Durazno, para que las autoridades correspondientes tomen conocimiento del planteo.

Por el momento, lo señalado constituye una denuncia realizada en el ámbito legislativo. No se cuenta con una constatación técnica sobre el origen de la descarga ni sobre la naturaleza de los líquidos observados.

Reclamó recuperar la placa de Américo Cawen en el estadio Varela

En otro tramo de su intervención, Curbelo se refirió al estadio de fútbol infantil José Pedro Varela, cuyas instalaciones fueron renovadas con césped sintético y otras mejoras.

El edil valoró el estado del escenario deportivo y destacó la importancia del fútbol infantil como espacio de formación, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también por los valores que transmite.

En ese contexto, recordó a referentes históricos del fútbol infantil duraznense, entre ellos Eulises Maldonado y Américo Cawen, cuya trayectoria es homenajeada en una de las tribunas del estadio.

Curbelo señaló que la placa que recuerda a Cawen se encuentra muy deteriorada y consideró necesario recuperarla para mantener el reconocimiento a su figura.

Según manifestó, el estado actual de ese elemento “no hace justicia a lo que fue ese personaje para Durazno”.

Por ese motivo, pidió que sus palabras fueran enviadas al Departamento de Promoción Social de la Intendencia, del que depende el área deportiva, para que se considere la reparación de la placa.