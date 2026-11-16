Los cuidacoches y cuidadores de cascos que trabajan en Durazno podrían quedar sujetos a un sistema de registro, permisos personales, identificación visible y zonas de trabajo asignadas. La propuesta fue presentada por el edil del Frente Amplio Felipe Cardone durante la sesión del jueves 12 de noviembre de la Junta Departamental, con el objetivo de establecer reglas para una actividad que actualmente se desarrolla sin una regulación departamental específica.

El proyecto de decreto apunta a ordenar el funcionamiento de este servicio, particularmente visible en la zona céntrica de la ciudad, y brindar mayores garantías a los propietarios de vehículos y a las personas que desempeñan la tarea.

Cardone solicitó que la iniciativa sea estudiada inicialmente por la Comisión de Tránsito y, posteriormente, si se considera pertinente, por la Comisión de Legislación y Apelaciones.

Un registro de cuidacoches bajo la órbita de Tránsito

El edil explicó que la propuesta surge de una situación cotidiana en el centro de Durazno, donde distintas personas trabajan cuidando vehículos estacionados y cascos, sin un sistema departamental específico que permita identificarlas formalmente.

«Entendemos que es necesario establecer reglas claras y ordenar una tarea que actualmente se realiza sin un marco departamental específico», señaló durante su intervención.

Uno de los puntos centrales es la creación de un registro de cuidacoches y cuidadores de cascos en la órbita de la División Tránsito de la Intendencia de Durazno.

Según explicó Cardone, el proyecto contempla la expedición de permisos personales e intransferibles, de manera que cada trabajador pueda ser identificado y autorizado individualmente.

También prevé que las personas habilitadas cuenten con una identificación visible, que permita a los conductores reconocer quiénes están registrados para desarrollar la actividad.

Lugares y horarios de trabajo asignados

Otra de las disposiciones planteadas es la asignación de lugares y horarios específicos para el desempeño de la tarea.

La intención es establecer criterios para ordenar el uso del espacio público y evitar que la actividad se desarrolle sin referencias claras para quienes estacionan sus vehículos.

El proyecto también propone definir derechos y obligaciones para los cuidadores, junto con mecanismos de fiscalización y eventuales sanciones ante incumplimientos.

Cardone sostuvo que estas medidas permitirían aportar transparencia al funcionamiento del servicio y facilitar la identificación de las personas responsables.

«El objetivo principal es brindar mayores garantías de seguridad»

Durante su exposición, el edil señaló que la seguridad de los vecinos constituye uno de los principales fundamentos de la iniciativa.

«Cuando una persona deja su vehículo estacionado, debería poder reconocer quién está autorizado por nuestro gobierno para realizar la tarea de cuidado y contar con una referencia clara ante cualquier inconveniente», expresó.

Desde esa perspectiva, consideró necesario establecer responsabilidades y mecanismos que permitan a la población saber a quién recurrir si surge algún problema vinculado con la actividad.

Aclaró, además, que la propuesta no pretende eliminar ni desconocer el trabajo que actualmente realizan los cuidacoches.

«No se trata de desconocer una actividad que existe y que está ante nuestros ojos, sino de regularla, establecer responsabilidades y generar garantías para todas las partes involucradas», manifestó.

El proyecto deberá ser analizado por dos comisiones

Cardone pidió que la iniciativa sea remitida a la Comisión de Tránsito de la Junta Departamental para iniciar el análisis de sus disposiciones.

Posteriormente, planteó que pueda pasar a la Comisión de Legislación y Apelaciones, con el propósito de estudiar los aspectos jurídicos correspondientes.

Por lo tanto, la regulación todavía no está aprobada ni se encuentra en vigencia. Su eventual aplicación dependerá del tratamiento legislativo y de las decisiones que adopte la Junta Departamental.

La propuesta abre una discusión sobre el funcionamiento de una actividad presente en las calles de Durazno, los derechos y obligaciones de quienes la realizan y las garantías para los propietarios de vehículos.

El tema se suma a otras discusiones sobre el ordenamiento vehicular en el centro, como la posible ampliación del estacionamiento tarifado en Durazno, una iniciativa diferente a la propuesta de Cardone.

También expresó preocupación por el aumento de la sífilis

En la misma sesión, el edil frenteamplista abordó el incremento de casos de sífilis en Uruguay y reclamó fortalecer las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Cardone citó datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública, que registró 5.967 casos durante 2025, con una tasa de 171,2 notificaciones cada 100.000 habitantes.

La situación afecta especialmente a adolescentes y jóvenes. Según el MSP, más de la mitad de los casos notificados corresponde a personas de entre 15 y 29 años.

El edil advirtió que se trata de una infección de transmisión sexual prevenible y curable, pero que puede permanecer durante períodos prolongados sin presentar síntomas.

También hizo especial referencia a los riesgos de la sífilis durante el embarazo y a la importancia de garantizar los controles oportunos para prevenir consecuencias graves en los recién nacidos.

Reconocimiento a la atención de ASSE en Durazno

Durante este tramo de su intervención, Cardone reconoció el trabajo de ASSE en materia de prevención y atención sanitaria.

Destacó particularmente la labor de la doctora María Buquiardo al frente de la Red de Atención Primaria (RAP) de Durazno y mencionó la inauguración de dos policlínicas como parte de los esfuerzos para ampliar el acceso a los servicios de salud.

No obstante, sostuvo que estos avances deben acompañarse de nuevas acciones para acercar la prevención, el diagnóstico y los tratamientos a la población.

Solicitó que sus palabras fueran remitidas a las autoridades departamentales de salud, la dirección del Hospital de Durazno, el directorio de Camedur, la dirección de la RAP y la Comisión de Salud de la Junta Departamental.

De esta manera, la intervención del edil combinó una iniciativa concreta de regulación de los cuidacoches con un planteo de atención sanitaria, ambos presentados en el ámbito legislativo departamental.