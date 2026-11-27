A más de seis meses de que el Liceo N.º 3 y la Escuela Técnica de Durazno comenzaran a implementar medidas para restringir el uso de celulares, el edil frenteamplista Conrado Torena planteó la necesidad de conocer los resultados de esas experiencias e incorporarlas al debate nacional sobre la utilización de dispositivos electrónicos en los centros educativos.

Durante la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental del jueves 26 de noviembre, el legislador departamental destacó las iniciativas desarrolladas en Durazno y sostuvo que limitar el uso de los dispositivos puede favorecer el aprendizaje y la convivencia, aunque advirtió que la restricción por sí sola no resuelve los desafíos que plantea la tecnología.

El asunto es objeto de discusión en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, a partir de un proyecto de ley presentado en febrero de 2025 que busca regular el uso de dispositivos electrónicos personales en los centros de enseñanza.

Las experiencias de Durazno

Torena recordó que en mayo de este año el Liceo N.º 3 de Durazno implementó una restricción al uso de celulares, mediante la cual los estudiantes depositan sus dispositivos en espacios de resguardo al comienzo de la jornada y pueden utilizarlos cuando existe una indicación pedagógica del docente.

La decisión surgió de un proceso de trabajo institucional orientado a mejorar la concentración, la convivencia y los vínculos entre los estudiantes.

Por su parte, la Escuela Técnica de Durazno también adoptó un protocolo que regula el uso de celulares dentro de las aulas y permite su utilización bajo autorización docente.

En este caso, el edil destacó la participación de estudiantes de carpintería en la construcción de muebles destinados al resguardo de los dispositivos, una iniciativa que permitió integrar una necesidad del centro educativo con una actividad de aprendizaje práctico.

También mencionó la existencia de experiencias similares en instituciones privadas del departamento.

Más atención y espacios de socialización

Durante su exposición, Torena hizo referencia a una investigación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), publicada en diciembre de 2025, sobre la restricción del uso de celulares en las sedes de Montevideo y Lagomar del Colegio Santa Elena.

El estudio recogió las percepciones de estudiantes, familias, docentes y equipos técnicos sobre la medida. Entre los aspectos positivos señalados se encuentran una mayor atención durante las clases, menos distracciones, mejoras en la convivencia y la recuperación de espacios de socialización durante los recreos.

Asimismo, los docentes percibieron mejores condiciones para desarrollar su tarea y una disminución de los conflictos vinculados al control del uso de los dispositivos.

Restringir no es suficiente

El representante frenteamplista consideró que estas medidas deben estar acompañadas de una formación que permita a niños y adolescentes desenvolverse adecuadamente en los entornos digitales.

«Consideramos que la restricción puede contribuir a mejorar la convivencia y las condiciones del aprendizaje, pero no resuelve por sí sola los desafíos que plantea el uso de las tecnologías digitales», expresó.

Recordó que los estudiantes continúan utilizando dispositivos fuera de los centros educativos y están expuestos a situaciones relacionadas con el acoso digital, la desinformación, la privacidad y las dificultades para regular los tiempos de conexión.

En ese sentido, defendió la importancia de enseñar a utilizar la tecnología de manera crítica, responsable y autónoma.

Evaluar los resultados y escuchar a las familias

Torena propuso conocer las evaluaciones de las experiencias desarrolladas en Durazno, tanto en la educación pública como en la privada, incorporando las perspectivas de docentes, estudiantes, familias y equipos de dirección.

El objetivo, explicó, es identificar los aprendizajes obtenidos, las dificultades que surgieron durante la implementación de las medidas y los elementos que podrían contribuir a la discusión nacional.

«Este debate es mucho más amplio que la discusión sobre permitir o prohibir celulares dentro de los centros educativos», afirmó.

Finalmente, solicitó que sus palabras fueran remitidas a las comisiones correspondientes de la Junta Departamental, a las autoridades educativas del departamento, a los representantes nacionales por Durazno, a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes y a la Presidencia de ANEP.