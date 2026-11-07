El edil frenteamplista Carlos Carrica volvió a plantear la construcción de dos pasos subterráneos bajo ruta 5, una iniciativa presentada durante la anterior administración por la empresa Berkes para mejorar la conexión entre los barrios del este y el oeste de Durazno. La propuesta contempla cruces a desnivel en las calles Joaquín Arrospide y 18 de Julio, con un plazo estimado de ejecución de 11 meses.

El planteo reaparece mientras el gobierno departamental trabaja en distintas modificaciones destinadas a ordenar la circulación vehicular. Entre las medidas recientes figura el cambio a sentido único de la calle 25 de Agosto, aprobado por la Junta Departamental.

El proyecto de Berkes cuenta con un estudio preliminar de factibilidad que considera viables ambos cruces, aunque advierte sobre dificultades técnicas que deberán resolverse antes de una eventual ejecución.

Dos nuevos cruces para conectar Durazno

La iniciativa surge de un relevamiento realizado por CDS Ingenieros, firma contratada por Berkes para estudiar posibles cruces a distinto nivel bajo la ruta nacional.

El análisis abarcó el tramo comprendido entre la rotonda de empalme con ruta 14 y el puente sobre el río Yí, al norte de la ciudad.

Actualmente, la comunicación vehicular entre ambos lados de Durazno depende principalmente de cuatro cruces semaforizados: Gustavo Gallinal, teniente general Pablo Galarza, doctor Morquio y José Gervasio Artigas.

Las restantes calles transversales pierden continuidad al llegar a las colectoras paralelas a ruta 5. Esto concentra buena parte de los desplazamientos en los puntos habilitados y dificulta la circulación directa entre los barrios del este y el oeste.

La propuesta procura incorporar dos nuevas conexiones que permitan distribuir mejor el tránsito y reducir la dependencia de los semáforos existentes.

Por Arrospide y 18 de Julio, con un solo sentido de circulación

El diseño contempla dos pasos bajo nivel:

Monseñor Joaquín Arrospide y doctor Ángel Mario Núñez Coll: conectaría ambas calles, ubicadas respectivamente al oeste y al este de ruta 5.

conectaría ambas calles, ubicadas respectivamente al oeste y al este de ruta 5. 18 de Julio: permitiría generar un segundo cruce entre los dos sectores de la ciudad.

En ambos casos se proyecta un pasaje de un solo carril y sentido único, con una altura libre de 3,50 metros.

Esta dimensión permitiría la circulación de vehículos livianos, unidades de porte medio y vehículos de emergencia, como ambulancias y autobombas.

Los dos pasajes funcionarían de manera complementaria, de modo de resolver los desplazamientos en ambos sentidos.

El proyecto también contempla calles laterales de convivencia para mantener el acceso de los vecinos a sus viviendas y a las calles de servicio que acompañan la ruta.

Para construir las rampas se aprovecharían los desniveles existentes entre la carretera y las calles transversales, buscando evitar interrupciones en la circulación de las colectoras.

Pendientes pronunciadas y dificultades de visibilidad

Aunque el estudio considera viables ambos cruces desde el punto de vista planialtimétrico, identifica condicionantes que deberán atenderse durante el desarrollo del proyecto definitivo.

En el caso de Arrospide y Núñez Coll, la pendiente de la calle hacia el oeste alcanza el 6,5 %, lo que obliga a proyectar una rampa pronunciada y genera dificultades de visibilidad en la llegada a nivel, cerca de la intersección con 25 de Agosto.

Por ese motivo, los técnicos plantean estudiar la incorporación de elementos que permitan reducir la velocidad de los vehículos.

En 18 de Julio se presentan condiciones similares, tanto por las pendientes como por la disponibilidad de espacio para desarrollar los accesos.

La construcción también podría exigir el angostamiento de algunas veredas y la remoción de árboles existentes.

Además, sería necesario prohibir el estacionamiento en determinadas calles laterales de convivencia y estudiar soluciones para garantizar el ingreso a garajes y cocheras particulares.

Un sistema de bombeo para evacuar el agua de lluvia

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el drenaje de los pasajes, debido a que estarán ubicados por debajo del nivel de ruta 5.

El diseño prevé conducir el agua de lluvia hacia puntos de captación y cámaras de desagüe, mediante un sistema de bombeo integrado por dos equipos en funcionamiento y uno de respaldo.

Esta solución permitiría evacuar el agua cuando el colector pluvial existente no tenga capacidad suficiente.

También será necesario profundizar los estudios sobre pavimentación, estructura, iluminación, arquitectura, paisajismo y traslado de servicios públicos que puedan verse afectados por las obras.

Un plazo estimado de 11 meses, todavía sin ejecución definida

La iniciativa privada presentada por Berkes durante la administración anterior estimó un plazo total de 11 meses para la ejecución de las obras.

Sin embargo, el documento aclara que se trata de un estudio preliminar y que los análisis correspondientes al proyecto ejecutivo podrían introducir modificaciones en las soluciones propuestas.

La conexión entre los dos sectores de Durazno constituye un problema de larga data, particularmente por el efecto de barrera que representa la ruta nacional en su atravesamiento urbano.

La necesidad de mejorar la infraestructura ya había sido abordada en propuestas anteriores vinculadas a la transformación de ruta 5 y sus cruces en la zona de Durazno.

La construcción de los dos pasajes permitiría incorporar nuevas conexiones y generar recorridos más directos dentro de la ciudad.

Por ahora, el planteo retomado por Carrica vuelve a colocar la iniciativa en discusión. Su concreción dependerá de la elaboración de un proyecto definitivo, la resolución de las condicionantes técnicas y las decisiones necesarias para avanzar hacia su eventual ejecución.