El estado de conservación de los juegos infantiles del camping 33 Orientales de Durazno motivó un planteamiento del edil del Frente Amplio Rodrigo Castro, quien advirtió sobre el riesgo de lesiones y reclamó mejoras en las instalaciones ante la proximidad de la temporada estival.

Durante la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental del jueves 19 de noviembre, el legislador acompañó su exposición con fotografías de los juegos ubicados en la plaza central del camping.

Entre las situaciones señaladas, mencionó el deterioro de un subibaja y de un tobogán que presenta daños en su estructura metálica, con partes de chapa que podrían provocar lesiones a los niños.

«Indudablemente, los juegos cuando se hicieron estaban en perfecto estado, pero ahora les falta mantenimiento», expresó.

Juegos adaptados a las inundaciones

Castro propuso que, dadas las características del predio y su exposición a las crecidas del río Yí, se instalen juegos preparados para soportar inundaciones y fabricados con materiales menos agresivos para los niños.

El edil destacó que el camping constituye uno de los principales espacios de recreación de las familias duraznenses durante los fines de semana, además de ser un punto de referencia para visitantes de otros departamentos y del exterior durante la temporada de verano.

«Es la cara de Durazno en el verano para todas las familias», afirmó.

Las instalaciones del camping han sido objeto de mejoras en anteriores temporadas estivales.

Finalmente, Castro solicitó que sus palabras fueran remitidas al intendente departamental y a la Dirección de Servicios.