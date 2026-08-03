Proyecto en la Junta de Durazno para aclarar quién tiene preferencia en cruces con cartel de pare

En la sesión del jueves 30 de julio de la Junta Departamental de Durazno, el edil del Partido Nacional Juan Andrés Bruno presentó un proyecto de decreto elaborado junto al edil Santiago Icasuriaga para modificar la ordenanza departamental de tránsito y aclarar la preferencia de circulación en cruces con cartel de pare, tema que genera dudas entre los usuarios de la vía pública.

El problema: dos interpretaciones posibles

Bruno explicó que la ley nacional de tránsito 18.191 contiene dos artículos que pueden interpretarse de forma contradictoria. El artículo 17 numeral 6 da preferencia a quien sigue en el sentido de la marcha por sobre quien cambia de sentido, sin importar el cartel de pare. El artículo 41, en cambio, da preferencia a quien tiene a su favor ese cartel.

La ordenanza de tránsito local presenta la misma ambigüedad.

Para graficar el problema, Bruno citó dos cruces concretos de la ciudad:

Lavalleja y 18 de Julio: quien viene por Lavalleja y dobla para tomar 18 de Julio está cambiando de sentido, mientras el otro conductor tiene el cartel de pare de frente.

quien viene por Lavalleja y dobla para tomar 18 de Julio está cambiando de sentido, mientras el otro conductor tiene el cartel de pare de frente. Artigas y Herrera (esquina de la Junta Departamental): situación similar al girar hacia el edificio legislativo.

«En el tránsito no puede haber dos bibliotecas o dos opiniones; la norma tiene que ser clara y precisa para no dar lugar a dudas», sostuvo el edil.

La propuesta: el cartel de pare manda siempre

El proyecto propone que quien tiene a su favor el cartel de pare tenga siempre la preferencia, independientemente de si el otro conductor está girando o siguiendo en línea recta. Es la misma solución que la UNASEV propuso a nivel nacional mediante un proyecto de ley enviado al Parlamento que aún no avanzó en su tratamiento.

Bruno fundamentó la competencia departamental en la propia ley 18.191, que en sus artículos 11 y 12 habilita a los gobiernos departamentales a adoptar medidas y disposiciones complementarias en materia de tránsito, así como en la ley de gobiernos departamentales 9.515.

El proyecto modifica la ordenanza departamental de tránsito establecida por el decreto 695 del año 1979.

Escuela de tránsito en marcha

Al cierre de su intervención, Bruno informó que de conversaciones con la Dirección de Tránsito de la Intendencia surge que avanza el estudio sobre la utilidad y la forma de implementar la escuela de tránsito, a la que el presupuesto departamental le asignó 12 millones de pesos para el año 2028.

El pedido formal

Bruno solicitó que el proyecto y sus palabras sean remitidos a la Comisión de Tránsito, a los diputados del departamento, al Congreso de Ediles, al Congreso de Intendentes, a la UNASEV y a la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental.