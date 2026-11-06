«Nos olvidamos de la infancia»: edil propone baños familiares en la nueva terminal de Durazno

«Nos olvidamos de la infancia y las familias». Con esa reflexión, la edil nacionalista Analía Quijano propuso incorporar baños infantiles y familiares en espacios públicos de Durazno, especialmente en la futura terminal de ómnibus y en instalaciones deportivas. Durante la sesión de la Junta Departamental del jueves 5 de noviembre, expuso las dificultades que enfrentan madres y padres cuando deben acompañar a sus hijos al baño y planteó que este tipo de instalaciones debería contemplarse en una normativa nacional.

La representante del Partido Nacional presentó una fotografía de baños infantiles utilizados en Brasil como ejemplo de una solución que, a su entender, podría implementarse en el departamento.

Su planteo apuntó especialmente a los niños que, por su edad, necesitan cierta independencia, pero todavía requieren la supervisión de un adulto.

«Nos olvidamos de la infancia y las familias»

Quijano señaló que las políticas de accesibilidad han avanzado en la atención de las necesidades de personas con discapacidad y adultos mayores, pero consideró que existen situaciones cotidianas de las familias que también deberían contemplarse.

«Nos enfocamos con aciertos a la accesibilidad universal para personas con discapacidad o adultos mayores, pero nos olvidamos de la infancia y las familias», expresó.

La edil explicó que los baños infantiles o familiares permitirían a madres y padres acompañar a sus hijos sin necesidad de ingresar a servicios sanitarios destinados a personas de otro sexo.

Como ejemplo, mencionó las dificultades de una madre que necesita asistir a su hijo varón en un baño masculino o de un padre que debe acompañar a su hija.

La propuesta consiste en disponer de espacios adaptados a estas situaciones, con instalaciones que faciliten la atención y supervisión de los niños.

El problema que planteó en la piscina de Sarandí del Yí

Para fundamentar su iniciativa, Quijano describió situaciones que, según afirmó, se presentan en la piscina municipal de Sarandí del Yí.

Se refirió especialmente a las familias con niños de aproximadamente seis a ocho años o mayores, que necesitan utilizar duchas y vestuarios después de las actividades acuáticas.

Explicó que, cuando una madre debe ayudar a su hijo varón, puede encontrarse ante la dificultad de no poder ingresar con él al vestuario femenino.

En esas circunstancias, sostuvo, algunas familias terminan utilizando el vestuario masculino mientras ingresan otros usuarios adultos.

La edil consideró que disponer de instalaciones familiares permitiría resolver este tipo de situaciones con mayor comodidad y privacidad para los niños y sus acompañantes.

Propuso incorporar baños infantiles en la nueva terminal

Quijano vinculó su planteo con la construcción de la nueva terminal de ómnibus de Durazno.

Consideró que una obra de esa magnitud representa una oportunidad para incorporar espacios sanitarios pensados específicamente para las necesidades de las familias.

La propuesta surge mientras avanza el proyecto de la nueva terminal y centro comercial de Durazno, cuya inversión anunciada alcanza los 22 millones de dólares.

La representante nacionalista aclaró que se trata de una iniciativa que debería analizarse y contemplarse dentro de la planificación de las instalaciones.

Planteó utilizar recursos del superávit para financiar las obras

Durante su exposición, Quijano reconoció que existen recursos previstos para obras, pero consideró que podrían resultar insuficientes para incorporar nuevas instalaciones.

Por ese motivo, propuso estudiar la utilización de fondos provenientes del superávit departamental para financiar estas intervenciones.

Señaló que, a su entender, el intendente debería remitir la correspondiente propuesta a la Junta Departamental y manifestó su disposición a votar favorablemente una iniciativa de esas características.

No se anunció una partida específica ni existe, por el momento, una obra aprobada para instalar estos baños. La intervención de Quijano constituye un planteo para que el Ejecutivo y los organismos competentes estudien su viabilidad.

Quiere que la propuesta llegue al Parlamento

La edil también planteó que la incorporación de baños infantiles y familiares podría extenderse a otros espacios públicos del país.

En ese sentido, propuso analizar la posibilidad de establecer una normativa nacional que contemple este tipo de instalaciones y los derechos de los niños.

Al finalizar, solicitó que sus palabras fueran remitidas al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), a la Cámara de Representantes, al Senado, al intendente Felipe Algorta, al Municipio de Sarandí del Yí y a la Comisión de Obras de la Junta Departamental.

Con su planteo, Quijano puso sobre la mesa una necesidad que, según sostuvo, suele quedar fuera del diseño de los espacios públicos: las condiciones para que las familias puedan acompañar a sus hijos con comodidad, seguridad y privacidad.