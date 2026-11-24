Durante más de ocho décadas fue un lugar de aprendizaje para generaciones de duraznenses. Hoy, la antigua casona de la Escuela 65, ubicada sobre la calle Joaquín Suárez, permanece sin uso y en un creciente estado de abandono. Su situación volvió a ser planteada en la Junta Departamental, esta vez por el edil del Partido Colorado Edgardo Lerena, quien propuso recuperar el inmueble y devolverlo a la comunidad.

Durante la media hora previa de la sesión del jueves 19 de noviembre, el legislador recordó que la escuela comenzó a funcionar el 27 de septiembre de 1937 en la antigua casa quinta del doctor Emilio Pensa, donde se encuentra el mirador que da nombre al barrio.

En marzo de 2022, con el traslado de los alumnos al nuevo edificio construido junto a la casona, el antiguo local quedó vacío.

Desde entonces, según señaló Lerena, el inmueble permanece sin mantenimiento y sin un proyecto concreto que determine su futuro.

Un reclamo que lleva al menos un año

El edil describió un escenario de creciente deterioro, con pastizales altos, árboles que requieren una intervención y un entorno que ha perdido las condiciones de conservación que merece un edificio de esas características.

También manifestó su preocupación por el ingreso de personas al inmueble y los inconvenientes denunciados en predios linderos, donde funcionan las escuelas 65 y 85 y un centro CAIF, además de viviendas particulares.

La situación no es nueva. En noviembre de 2025, el edil frenteamplista Raúl Licandro ya había advertido sobre los riesgos del edificio abandonado y planteado alternativas para su recuperación.

Un año después, Lerena volvió a reclamar respuestas de las autoridades.

Una plaza, un centro cultural o un museo

El legislador colorado propuso transformar el predio en un espacio de uso público, con alternativas que incluyen una plaza, un parque, un centro cultural o un museo, preservando la estructura de la casona y recuperando sus jardines y arbolado.

«Esta casa nació como casa, fue escuela y sirvió a la comunidad durante 85 años. Lo justo es que vuelva a la comunidad», expresó.

En ese sentido, solicitó a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) información sobre el estado estructural del inmueble y el destino previsto, así como la evaluación de una eventual donación o cesión a la Intendencia de Durazno.

También pidió a las autoridades departamentales que analicen esa posibilidad y que se considere una intervención para limpiar y acondicionar el predio.

El planteamiento fue dirigido, además, a las comisiones de Educación y Cultura y de Obras de la Junta Departamental, así como a legisladores nacionales para que acompañen las gestiones.

«Durazno supo recuperar otras casas que llevan el nombre de Pensa. Esta también lo merece. Todavía estamos a tiempo, pero cada año que pasa juega en contra en esta situación», concluyó Lerena.