Lula dio vuelta la elección, derrotó a Flávio Bolsonaro y gobernará Brasil hasta 2031

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió este domingo 25 de octubre su cuarto mandato como presidente de Brasil, tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta electoral que logró revertir el resultado de principios de mes. El mandatario obtuvo el 51,75% de los votos válidos, frente al 48,25% de su adversario, según el escrutinio difundido durante la noche.

La victoria permitirá al líder del Partido de los Trabajadores (PT) permanecer en el poder hasta 2031, luego de una de las disputas presidenciales más ajustadas de los últimos años en el país vecino.

El resultado representa un cambio respecto de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, había sido el más votado.

De perder la primera vuelta a ganar la Presidencia

En la primera instancia electoral, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

La diferencia favorable al senador fue de 1,87 puntos porcentuales, lo que dejó abierta una segunda vuelta de resultado incierto.

Sin embargo, el actual mandatario consiguió revertir esa ventaja y se impuso por aproximadamente tres puntos y medio porcentuales en el balotaje.

La victoria se produjo después de una campaña marcada por la confrontación entre los principales sectores políticos brasileños y por una fuerte disputa para captar a los votantes que habían respaldado a otros candidatos.

El resultado también modifica el escenario político que había surgido tras la primera vuelta, cuando la victoria inicial de Flávio Bolsonaro generó repercusiones entre dirigentes de Durazno.

Un cuarto mandato y una nueva fecha de asunción

Con esta victoria, Lula alcanzará su cuarto período al frente del gobierno brasileño.

El dirigente del PT gobernó por primera vez entre 2003 y 2010, durante dos mandatos consecutivos, y regresó a la Presidencia en enero de 2023, luego de derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Su nuevo período comenzará el 5 de enero de 2027 y se extenderá hasta enero de 2031.

La fecha responde a una modificación constitucional aprobada en Brasil que estableció el 5 de enero como día de asunción presidencial a partir de las elecciones de 2026.

Lula continuará así al frente del país más poblado de América del Sur, mientras Flávio Bolsonaro, quien buscaba llegar por primera vez a la Presidencia, seguirá como uno de los principales dirigentes de la oposición.

La Justicia amplió el horario de votación

La jornada electoral estuvo marcada por una situación excepcional: el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dispuso extender hasta las 19:00 el horario de votación, inicialmente previsto hasta las 17:00.

La medida respondió a una acción de la campaña de Lula por dificultades denunciadas en el transporte público de varias ciudades. La campaña de Flávio Bolsonaro también planteó problemas para votar en localidades afectadas por las lluvias.

Sin embargo, ante las dificultades para reabrir urnas que ya habían sido cerradas, el magistrado aclaró posteriormente que la prórroga solo se aplicaría en los locales donde la votación seguía abierta.

La ampliación buscó evitar que los electores afectados por los problemas de traslado quedaran sin poder sufragar.

Una orden de detención por la reducción de ómnibus

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en Salvador, capital del estado de Bahía.

El Tribunal Regional Electoral de Bahía ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, luego de recibir denuncias sobre la reducción de la flota de ómnibus durante la jornada electoral.

La Justicia también dispuso restablecer la circulación de los vehículos para garantizar el transporte de los ciudadanos.

La campaña de Lula había denunciado que una parte importante de los ómnibus no estaba prestando servicio, lo que podía dificultar la concurrencia a los centros de votación.

Desde la administración municipal se atribuyeron los problemas a la presencia de propaganda electoral en los vehículos, que consideraba irregular.

Sin embargo, la orden judicial no implicó que el funcionario fuera detenido en ese momento. Según informaron medios brasileños, Souza se encontraba en París, en una misión oficial, cuando fue dictada la resolución.

El episodio se sumó a las controversias de una segunda vuelta en la que cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para votar.

La jornada terminó con una victoria de Lula que revierte el resultado de la primera vuelta y confirma su continuidad en la Presidencia por otros cuatro años.