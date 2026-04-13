Close Menu
Archivo
abril 2026
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
lunes 13 de abril de 2026

Enjoy Punta del Este se vendió por USD 160 millones a grupo brasileño

Por Lectura: 1 minuto
Enjoy Punta del Este se vendió por USD 160 millones a grupo brasileño

La empresa chilena Enjoy SA vendió formalmente el Enjoy Punta del Este al grupo brasileño JHSF Península por USD 160 millones. El acuerdo fue firmado el 10 de abril e implica la adquisición del 100% del paquete accionario de Baluma SA, la sociedad propietaria y operadora del edificio.

La transacción fue comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y deberá ser aprobada en Uruguay por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

La decisión de Enjoy SA de desprenderse del activo uruguayo responde a su estrategia de concentrarse en los activos que posee en Chile. El comprador, JHSF Península, es un grupo brasileño con amplia trayectoria en hoteles de lujo, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios, para quienes la adquisición representa un paso concreto en su expansión regional.

EL CLIMA EN DURAZNO
Cubierto 20°C Cubierto
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Linaje Repuestos: nuevo local y diez años de crecimiento en Durazno
#2
Durazno lanza nuevo reempadronamiento gratuito para vehículos de otras chapas
#3
La propuesta viral del Festival de Folclore terminó en boda en el Palacete Penza
#4
Alerta por vientos de hasta 90 km/h en Durazno desde esta noche
#5
Apuñalaron a un hombre de 76 años en su casa: dos condenados en Durazno

Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy