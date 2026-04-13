Enjoy Punta del Este se vendió por USD 160 millones a grupo brasileño

La empresa chilena Enjoy SA vendió formalmente el Enjoy Punta del Este al grupo brasileño JHSF Península por USD 160 millones. El acuerdo fue firmado el 10 de abril e implica la adquisición del 100% del paquete accionario de Baluma SA, la sociedad propietaria y operadora del edificio.

La transacción fue comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y deberá ser aprobada en Uruguay por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

La decisión de Enjoy SA de desprenderse del activo uruguayo responde a su estrategia de concentrarse en los activos que posee en Chile. El comprador, JHSF Península, es un grupo brasileño con amplia trayectoria en hoteles de lujo, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios, para quienes la adquisición representa un paso concreto en su expansión regional.