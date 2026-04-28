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martes 28 de abril de 2026

UPM postergó el lanzamiento de su programa de proveedores 2026 sin nueva fecha

Por Lectura: 2 minutos
UPM postergó el lanzamiento de su programa de proveedores 2026 sin nueva fecha
Ayer se informó a El Acontecer que el evento fue postergado, no habiéndose fijado aún día y hora.

El lanzamiento del Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales de UPM 2026, previsto para la pasada jornada en el edificio anexo de Presidencia de la República, fue postergado y aún no tiene nueva fecha confirmada. La instancia iba a presentar los lineamientos de una convocatoria orientada a empresas uruguayas interesadas en integrarse a la cadena de valor de la compañía.

La suspensión fue comunicada en las últimas horas, sin detalles sobre su reprogramación.

Una herramienta para fortalecer proveedores locales

La iniciativa es ejecutada por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en el marco del Fondo de Innovación Sectorial (FIS), y apunta a mejorar capacidades empresariales y generar oportunidades concretas de inserción en la industria forestal–celulosa.

Según se informó, el programa busca acompañar a empresas en el desarrollo y validación de soluciones innovadoras, así como en la mejora de sus procesos productivos, alineándolos a los requerimientos del sector.

Convocatoria abierta y modalidades

A pesar de la postergación del lanzamiento, la convocatoria 2026 se mantendrá abierta hasta el 9 de junio a las 14 horas e incluirá dos líneas principales:

  • Validación técnica, orientada al desarrollo y testeo de soluciones innovadoras
  • Desarrollo de proveedores, enfocada en fortalecer empresas con potencial de integración a la cadena de valor de UPM

Sectores estratégicos priorizados

En esta edición, el programa prioriza áreas vinculadas a:

  • Inspecciones de calidad y ensayos no destructivos
  • Limpieza industrial
  • Instrumentación industrial
  • Economía circular y gestión de residuos
  • Tecnologías aplicadas a procesos forestales
  • Optimización logística (abastecimiento, transporte de insumos y residuos)

Participación prevista de autoridades

El evento de lanzamiento iba a contar con la presencia de autoridades nacionales como la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el director de OPP, Rodrigo Arim; el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego; y el gerente general de UPM en Fray Bentos, Federico Mantiñan.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.