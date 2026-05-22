UMED cumple 35 años como primer eslabón de la atención prehospitalaria en Durazno

Cuando en julio de 1990 nació UMED en Durazno, el departamento no contaba con atención médica prehospitalaria propia. Las emergencias dependían de la sala de espera de hospitales y sanatorios. Treinta y cinco años después, la Unidad Móvil de Emergencia Durazno se consolidó como uno de los pilares de la atención prehospitalaria del departamento, con cobertura permanente, flota modernizada y una red de convenios que extiende la cobertura de sus socios a todo el país.

La empresa, ubicada en Dr. Emilio Penza 769, atiende urgencias y emergencias las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto en domicilio como desde su base. Sus unidades están equipadas con tecnología de soporte vital avanzado y sistemas de geolocalización que permiten reducir los tiempos de respuesta. A eso se suman los traslados especializados y las consultas telefónicas orientativas.

Coordinación y factor humano

La rapidez de respuesta se apoya en protocolos de despacho y comunicación en tiempo real, pero UMED subraya que la tecnología no reemplaza a las personas. La empatía y la pericia técnica del equipo en la escena son, a juicio de la empresa, irreemplazables.

En situaciones de catástrofe o siniestros graves, la coordinación se extiende a otros organismos del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), como Bomberos y Policía.

El vínculo con la comunidad es parte central del modelo: conocer el territorio y a las familias duraznenses permite una asistencia más rápida, empática y personalizada.

La pandemia como punto de inflexión

La crisis del COVID-19 representó el mayor desafío en la historia de la empresa. Ante el colapso de consultas, UMED implementó un protocolo de triage telefónico para priorizar emergencias y evitar la saturación de sus unidades móviles. El foco estuvo en la protección del personal de primera línea —médicos, enfermeros y choferes— y en la actualización constante de los protocolos sanitarios.

De esa etapa, la empresa rescata aprendizajes que transformaron su modelo de atención: la capacidad de adaptación rápida ante escenarios desconocidos y la gestión a distancia de consultas como herramienta para optimizar tiempos y descomprimir los centros de salud.

Más allá de la atención particular

UMED no limita su servicio a los socios individuales. Ofrece cobertura para empresas, instituciones y eventos deportivos, culturales y empresariales mediante tres modalidades:

Área protegida: garantiza asistencia inmediata a todos los presentes en un establecimiento, sean o no socios.

garantiza asistencia inmediata a todos los presentes en un establecimiento, sean o no socios. Cobertura de eventos: respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

respuesta rápida ante cualquier eventualidad. Salud ocupacional: asesoramiento en prevención laboral y realización de test de alcohol y drogas.

Un rol clave en la seguridad vial

En el marco del mes de Mayo Amarillo, la empresa también recuerda su rol ante el aumento de siniestros de tránsito en el departamento. UMED desarrolló en los últimos años acuerdos de cooperación con otros prestadores de la zona para alternar salidas y ordenar el sistema de atención, priorizando la emergencia vial.

Contacto

Teléfonos: 4362 4000 y 4362 3575

4362 4000 y 4362 3575 Oficina: Dr. Emilio Penza 769, Durazno

Dr. Emilio Penza 769, Durazno