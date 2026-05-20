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miércoles 20 de mayo de 2026

Taller MW se posiciona a la vanguardia de la movilidad eléctrica en Durazno

Taller MW de Durazno se certifica en vehículos eléctricos Geely EX5 y EX2. Mantenimiento y diagnóstico de última generación cerca tuyo. Consultá al 098 684 489.
Por Lectura: 2 minutos
Taller MW se posiciona a la vanguardia de la movilidad eléctrica en Durazno
Taller MW completó una capacitación especializada en los nuevos vehículos eléctricos Geely EX5 y EX2

DURAZNO – En un paso decisivo hacia el futuro automotriz, el equipo técnico de Taller MW ha concretado una importante capacitación especializada en la nueva línea de vehículos eléctricos de la marca Geely. Con esta certificación, el taller local se establece como un centro de referencia para el mantenimiento y diagnóstico de unidades de última generación.

La formación recibida por los técnicos de Taller MW se centró en los nuevos modelos que están transformando el mercado uruguayo, como el Geely EX5, un SUV que destaca por su autonomía y tecnología inteligente, y el EX2, el nuevo hatchback compacto diseñado para la eficiencia urbana. Ambos modelos representan la nueva era de la marca, con arquitecturas eléctricas avanzadas que requieren conocimientos específicos y herramientas de alta precisión.

«Nuestro compromiso es que los usuarios de vehículos eléctricos en Durazno y la región tengan el respaldo técnico necesario sin tener que trasladarse largas distancias», explicaron desde la dirección del taller.

Esta especialización no solo abarca el sistema de propulsión y baterías de alto voltaje, sino también los complejos sistemas de software y seguridad que integran estos modelos. De esta manera, Taller MW refuerza su visión de mejora continua, sumando este hito a sus recientes proyectos de expansión y modernización de instalaciones.

El taller, referente en el sector, invita a la comunidad a conocer sus servicios en su ubicación habitual de Abayubá y Arachanes. Para consultas técnicas o asesoramiento sobre modelos eléctricos, los usuarios pueden comunicarse al 098684489.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy