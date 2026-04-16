Taller MW celebra 15 años apostando a la tecnología y la excelencia en Durazno

En febrero de 2026, Taller MW —ubicado en la esquina de Abayubá y Arachanes— cumplió 15 años de actividad en Durazno. Lo que nació como un emprendimiento impulsado por la pasión por la mecánica y el detalle se consolidó con el tiempo en un centro integral de soluciones automotrices, con fuerte énfasis en la inversión tecnológica, la mejora continua y el compromiso con cada cliente.

A lo largo de una década y media, la empresa ha construido un perfil diferencial dentro del sector, combinando equipamiento de nivel internacional, vínculos institucionales con aseguradoras y la representación oficial de marcas reconocidas del mercado.

Respaldo de aseguradoras y gestión de siniestros

Uno de los elementos que distingue a Taller MW en el rubro es su categorización como taller de representación por parte de las principales compañías de seguros del país. Este vínculo permite a los clientes gestionar sus siniestros con mayor tranquilidad, respaldados por procesos avalados y estándares exigentes en cada etapa de la reparación, desde la evaluación inicial hasta la entrega final del vehículo.

Tecnología única en la región

La empresa ha realizado inversiones clave en equipamiento de nivel internacional que le permiten ofrecer resultados comparables a los estándares de fábrica.

Entre los activos más destacados figura la cabina de pintura presurizada, que garantiza terminaciones de alta calidad con control total del entorno durante el proceso. A esto se suma la bancada de estiramiento estructural, herramienta fundamental para restituir la geometría original de los vehículos tras un impacto, algo esencial tanto para la seguridad como para preservar el valor del automóvil. Completan el equipamiento técnicas especializadas de igualación de color que aseguran una integración perfecta entre las piezas reparadas y la carrocería original.

Servicio oficial de marcas líderes

Taller MW es servicio oficial de Hyundai, Chery, Geely, JAC y Lynk & Co, lo que implica trabajar bajo normas técnicas específicas de cada fabricante y garantizar el mantenimiento de la garantía original de los vehículos. Este respaldo exige además una actualización permanente del equipo técnico, en un contexto donde la industria automotriz incorpora con rapidez nuevas motorizaciones, sistemas electrónicos y plataformas tecnológicas.

Nueva inversión: caja de cambios automática sin salir de Durazno

Como parte de su proyección a futuro, la empresa anunció la incorporación próxima de una herramienta especializada para el mantenimiento de cajas de cambios automáticas, que será única en la zona. La inversión responde al crecimiento sostenido del parque automotor con este tipo de transmisión, evitando que los propietarios deban trasladarse a otros departamentos para acceder a servicios específicos que hasta ahora no estaban disponibles localmente.

Repuestos y solución integral bajo un mismo techo

El taller cuenta además con una tienda de repuestos que combina piezas originales —especialmente para las marcas con representación oficial— y alternativas de primera calidad. Esta integración permite agilizar los tiempos de reparación y ofrecer al cliente una solución completa sin necesidad de recurrir a terceros.

Un equipo en constante actualización

Con la incorporación creciente de vehículos híbridos, eléctricos y sistemas cada vez más sofisticados, el sector automotriz plantea desafíos permanentes de capacitación. Desde Taller MW destacan que la actualización continua del equipo humano es parte central de su modelo de trabajo.

«Más allá de la tecnología, el objetivo sigue siendo el mismo: brindar confianza, seguridad y un servicio de calidad a cada cliente que llega», sintetizaron desde la empresa.

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