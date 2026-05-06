RAGL cumple diez años en Durazno: cómo cambió la demanda de construir y reformar

RAGL Remodelación & Construcción cumple más de diez años trabajando en el rubro de la construcción en Durazno. La empresa, dirigida por Ruben González y con sede en 25 de Agosto 162, esquina Avenida Apolo, dialogó con El Acontecer sobre su trayectoria, el presente del sector y los planes que tiene de cara a los próximos años.

González explica que RAGL nació con la idea de ofrecer un servicio «serio, responsable y de calidad», apostando al trabajo bien hecho como base del crecimiento. Con esfuerzo y constancia, sostiene, lograron consolidarse como una empresa de referencia en la ciudad.

Los servicios y la demanda actual

Hoy RAGL ofrece construcción tradicional, reformas integrales, revestimientos, pintura, sanitaria, electricidad y proyectos llave en mano. Entre todos esos servicios, los que mayor demanda concentran son las reformas, las ampliaciones y los proyectos de vivienda.

La empresa trabaja con un enfoque integral. «Coordinamos cada etapa de la obra con un equipo capacitado», señala su director. Esa forma de trabajo, agrega, les permite optimizar tiempos, cuidar la calidad del resultado y darle al cliente mayor tranquilidad durante el proceso.

Consultado sobre qué diferencia a RAGL de otras empresas del sector, González apunta al compromiso, la prolijidad y la atención personalizada. «Ponemos foco en la calidad constructiva, el cumplimiento y en generar confianza durante todo el proceso», indica.

Cómo evolucionó el rubro en la ciudad

Sobre la evolución de la demanda en Durazno, el director observa un crecimiento sostenido en reformas, ampliaciones y nuevas construcciones. El cliente actual, dice, busca invertir mejor: prioriza calidad, eficiencia y asesoramiento profesional por sobre la opción más económica.

Ese cambio de enfoque, sumado a que toda obra representa una inversión importante, hace que el asesoramiento ocupe un lugar central en el trabajo de la empresa. Desde RAGL acompañan al cliente desde la idea inicial hasta la ejecución, aportando experiencia y soluciones prácticas en cada etapa.

El equipo y el tipo de cliente

El equipo de RAGL está conformado por personas con experiencia en distintas áreas de obra. La empresa apuesta de manera continua a mejorar procesos, incorporar conocimientos y profesionalizar cada servicio.

Trabajan tanto con particulares como con empresas. La cartera incluye desde remodelaciones puntuales y tareas de mantenimiento hasta proyectos de mayor escala, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

Lo que viene

De cara al futuro, los objetivos de RAGL pasan por seguir creciendo, incorporar nuevas tecnologías constructivas, ampliar la capacidad operativa y desarrollar proyectos orientados a la vivienda y la construcción eficiente. La empresa apuesta a la innovación y a sistemas modernos de construcción, con el objetivo de acercar soluciones habitacionales de calidad a más familias.

El mensaje que González deja para quienes están pensando en construir o remodelar es directo: «Construir bien es invertir mejor». Sostiene que hoy existen formas más eficientes, rápidas y sustentables de hacer obra, y que el compromiso de la empresa es acompañar cada proyecto con respaldo y profesionalismo.

Dónde encontrarlos

RAGL Remodelación & Construcción atiende en 25 de Agosto 162, esquina Avenida Apolo, Durazno. Las consultas también pueden realizarse por WhatsApp al 099 738 236 o a través de Instagram en @ragldurazno.