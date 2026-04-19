ProSalud suma en Durazno un reloj inteligente de emergencia con monitoreo y telemedicina

En un escenario donde la tecnología se integra cada vez más a la vida cotidiana, ProSalud incorporó en Durazno un reloj inteligente de emergencia que apunta a mejorar la respuesta ante situaciones críticas y a facilitar el seguimiento permanente de la salud. El dispositivo combina monitoreo de parámetros vitales, ubicación en tiempo real, botón de emergencia y consultas médicas por videollamada, con especial impacto en personas mayores y en quienes viven en zonas alejadas de los centros de atención.

Una herramienta pensada para situaciones cotidianas

Según explicó Javier Bessonart, responsable del servicio, la iniciativa surge a partir de situaciones frecuentes como caídas, mareos o episodios de salud en lugares donde el usuario no cuenta con acceso inmediato a un teléfono ni a otra persona que pueda asistirlo.

«Es una herramienta que puede salvar vidas, porque permite comunicarse a tiempo y pedir ayuda ante cualquier emergencia», señaló el referente de ProSalud al presentar el servicio.

Respuesta inmediata con solo presionar un botón

El funcionamiento del dispositivo es simple y accesible. Mediante un botón de emergencia, el usuario puede activar una llamada automática a contactos previamente definidos. El sistema está diseñado para establecer una cadena de comunicación que puede incluir a familiares, vecinos o servicios de emergencia, garantizando que siempre haya alguien disponible para responder ante una situación de riesgo.

Esta lógica secuencial evita que una única persona no disponible bloquee la ayuda: si el primer contacto no responde, el sistema avanza automáticamente al siguiente.

Monitoreo constante y datos de salud en tiempo real

Más allá del botón de emergencia, el reloj ofrece un control permanente de parámetros vitales, entre ellos:

Presión arterial .

. Frecuencia cardíaca .

. Saturación de oxígeno .

. Temperatura corporal.

Estos datos pueden registrarse en intervalos programados, lo que permite generar un mapa completo del comportamiento del organismo a lo largo del día, incluyendo los momentos de actividad, descanso y sueño.

A su vez, el GPS integrado permite conocer la ubicación del usuario en todo momento, así como los recorridos realizados, una función que aporta seguridad y tranquilidad especialmente a las familias con adultos mayores a cargo.

Una solución que trasciende edades

Si bien el dispositivo tiene un fuerte enfoque en personas mayores o que viven solas, desde ProSalud destacan que su uso es mucho más amplio. Puede ser utilizado por:

Deportistas que desean monitorear su rendimiento físico.

que desean monitorear su rendimiento físico. Familias que buscan controlar la salud de sus hijos.

que buscan controlar la salud de sus hijos. Personas que requieren un seguimiento más cercano de condiciones médicas específicas.

Esa versatilidad permite que la herramienta funcione tanto como apoyo médico como recurso preventivo y de seguridad familiar.

Telemedicina: consultas médicas desde el propio reloj

Uno de los aspectos más innovadores del servicio es la posibilidad de realizar consultas médicas a distancia mediante videollamadas desde el propio dispositivo. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para quienes viven en zonas rurales o alejadas, donde el acceso físico a servicios de salud puede ser limitado.

«Hoy alguien que está en el medio del campo puede tener una consulta médica sin necesidad de trasladarse, lo que facilita muchísimo el acceso a la atención», explicó Bessonart.

Este tipo de prestación reduce tiempos, costos y desgaste para el usuario, y al mismo tiempo permite que el profesional acceda a los datos vitales recientes del paciente registrados por el propio reloj.

Tecnología autónoma, disponible las 24 horas

El dispositivo funciona de forma autónoma, con chip propio y conexión a internet, lo que le permite operar las 24 horas sin necesidad de estar vinculado a un teléfono celular. Esto resulta clave para usuarios que no son familiares con la tecnología o que no manejan aplicaciones en smartphones.

Desde su incorporación, la respuesta de la comunidad ha sido positiva, especialmente entre quienes buscan mayor seguridad y control en el día a día. «Da mucha tranquilidad tanto al usuario como a la familia, porque permite detectar cambios a tiempo y actuar rápidamente», indicaron desde la empresa.

Innovación con mirada local

La incorporación de esta tecnología forma parte de una estrategia de ProSalud orientada a integrar nuevas herramientas que mejoren la calidad de vida y el acceso a la salud en el departamento. Con soluciones que combinan monitoreo, comunicación y atención médica, la empresa apuesta a un modelo más cercano, inmediato y adaptado a las necesidades actuales de los duraznenses.

Contacto

Quienes deseen obtener más información sobre este servicio pueden comunicarse al 091 380 293.