ProSalud suma en Durazno un reloj inteligente de emergencia con monitoreo y telemedicina

En un escenario donde la tecnología se integra cada vez más a la vida cotidiana, ProSalud incorporó en Durazno un reloj inteligente de emergencia que apunta a mejorar la respuesta ante situaciones críticas y a facilitar el seguimiento permanente de la salud. El dispositivo combina monitoreo de parámetros vitales, ubicación en tiempo real, botón de emergencia y consultas médicas por videollamada, con especial impacto en personas mayores y en quienes viven en zonas alejadas de los centros de atención.
Una herramienta pensada para situaciones cotidianas
Según explicó Javier Bessonart, responsable del servicio, la iniciativa surge a partir de situaciones frecuentes como caídas, mareos o episodios de salud en lugares donde el usuario no cuenta con acceso inmediato a un teléfono ni a otra persona que pueda asistirlo.
«Es una herramienta que puede salvar vidas, porque permite comunicarse a tiempo y pedir ayuda ante cualquier emergencia», señaló el referente de ProSalud al presentar el servicio.
Respuesta inmediata con solo presionar un botón
El funcionamiento del dispositivo es simple y accesible. Mediante un botón de emergencia, el usuario puede activar una llamada automática a contactos previamente definidos. El sistema está diseñado para establecer una cadena de comunicación que puede incluir a familiares, vecinos o servicios de emergencia, garantizando que siempre haya alguien disponible para responder ante una situación de riesgo.
Esta lógica secuencial evita que una única persona no disponible bloquee la ayuda: si el primer contacto no responde, el sistema avanza automáticamente al siguiente.
Monitoreo constante y datos de salud en tiempo real
Más allá del botón de emergencia, el reloj ofrece un control permanente de parámetros vitales, entre ellos:
- Presión arterial.
- Frecuencia cardíaca.
- Saturación de oxígeno.
- Temperatura corporal.
Estos datos pueden registrarse en intervalos programados, lo que permite generar un mapa completo del comportamiento del organismo a lo largo del día, incluyendo los momentos de actividad, descanso y sueño.
A su vez, el GPS integrado permite conocer la ubicación del usuario en todo momento, así como los recorridos realizados, una función que aporta seguridad y tranquilidad especialmente a las familias con adultos mayores a cargo.
Una solución que trasciende edades
Si bien el dispositivo tiene un fuerte enfoque en personas mayores o que viven solas, desde ProSalud destacan que su uso es mucho más amplio. Puede ser utilizado por:
- Deportistas que desean monitorear su rendimiento físico.
- Familias que buscan controlar la salud de sus hijos.
- Personas que requieren un seguimiento más cercano de condiciones médicas específicas.
Esa versatilidad permite que la herramienta funcione tanto como apoyo médico como recurso preventivo y de seguridad familiar.
Telemedicina: consultas médicas desde el propio reloj
Uno de los aspectos más innovadores del servicio es la posibilidad de realizar consultas médicas a distancia mediante videollamadas desde el propio dispositivo. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para quienes viven en zonas rurales o alejadas, donde el acceso físico a servicios de salud puede ser limitado.
«Hoy alguien que está en el medio del campo puede tener una consulta médica sin necesidad de trasladarse, lo que facilita muchísimo el acceso a la atención», explicó Bessonart.
Este tipo de prestación reduce tiempos, costos y desgaste para el usuario, y al mismo tiempo permite que el profesional acceda a los datos vitales recientes del paciente registrados por el propio reloj.
Tecnología autónoma, disponible las 24 horas
El dispositivo funciona de forma autónoma, con chip propio y conexión a internet, lo que le permite operar las 24 horas sin necesidad de estar vinculado a un teléfono celular. Esto resulta clave para usuarios que no son familiares con la tecnología o que no manejan aplicaciones en smartphones.
Desde su incorporación, la respuesta de la comunidad ha sido positiva, especialmente entre quienes buscan mayor seguridad y control en el día a día. «Da mucha tranquilidad tanto al usuario como a la familia, porque permite detectar cambios a tiempo y actuar rápidamente», indicaron desde la empresa.
Innovación con mirada local
La incorporación de esta tecnología forma parte de una estrategia de ProSalud orientada a integrar nuevas herramientas que mejoren la calidad de vida y el acceso a la salud en el departamento. Con soluciones que combinan monitoreo, comunicación y atención médica, la empresa apuesta a un modelo más cercano, inmediato y adaptado a las necesidades actuales de los duraznenses.
Contacto
Quienes deseen obtener más información sobre este servicio pueden comunicarse al 091 380 293.