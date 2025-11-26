Intendencia abre llamado para explotación comercial del parador del Camping 33 Orientales

El Parador Enrique Hugarte Izcue, ubicado en el Camping Treinta y Tres Orientales de la ciudad de Durazno, se encuentra disponible para ser explotado comercialmente. El Gobierno Departamental abrió un llamado a interesados en brindar servicio de restaurante en este espacio turístico y recreativo.

Las ofertas deberán presentarse firmadas en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Durazno (Dr. Luis A. de Herrera 916) o a través de la plataforma de Compras Estatales, hasta el 2 de diciembre de 2025 a la hora 11:00.

La apertura se realizará ese mismo día y hora, en la Sala de Aperturas y Adjudicaciones, ubicada en Dr. Luis Alberto de Herrera y Artigas.

El comunicado subraya que:

“No se aceptan ofertas vía correo electrónico.”

Bases, consultas y vías habilitadas

Para quienes deseen informarse más sobre las condiciones del llamado, la Intendencia dispone los siguientes canales:

Teléfono: 4362 3891 int. 258

4362 3891 int. 258 Celular: 091 883 891

091 883 891 Correo: licitaciones@durazno.gub.uy

Las bases completas están disponibles en:

durazno.gub.uy