Navidad a Cielo Abierto: el CCID transforma el centro de Durazno en un paseo temático con concurso de vidrieras y premios

El Centro Comercial e Industrial de Durazno (CCID) presentó la propuesta “Navidad a Cielo Abierto 2025”, una iniciativa que busca transformar el paseo comercial del centro en un recorrido temático durante todo diciembre, integrando vidrieras, actividades y participación comunitaria. El proyecto, impulsado por la gerenta Lucía Silva, apunta a construir una experiencia colectiva que una comercios, estética navideña e identidad local.
Un centro que se enciende en diciembre
Una intervención urbana hecha entre todos
La idea se gestó durante meses: que las vidrieras de Durazno pasen a formar parte de un gran paisaje navideño compartido. No se trata de acciones aisladas, sino de una intervención urbana coordinada, donde cada comercio aporta su toque personal y su forma de vivir la Navidad.
Concurso de Vidrieras: creatividad, identidad y sustentabilidad
Dentro del proyecto, el Concurso de Vidrieras Comerciales invita a los locales del área intervenida —con un margen razonable hacia afuera— a participar sin costo de inscripción. La única condición: contar con una vidriera visible desde la calle.
Las franquicias sucursales quedan fuera, pero los franquiciados con gestión independiente sí pueden participar.
Fechas de inscripción
- Del 20 de noviembre al 8 de diciembre
- Vía WhatsApp o directamente en el CCID
Instalación de vidrieras
- 9 de diciembre: todas deben estar montadas y visibles para la etapa de evaluación.
Criterios del jurado (100 puntos)
- Creatividad
- Estética
- Iluminación
- Materiales sustentables
- Conexión entre espíritu navideño e identidad del comercio
El jurado lo integrarán:
- Un representante del CCID
- La Intendencia de Durazno
- Un referente local del ámbito de la comunicación
Premios: comercio, comunidad y voto del público
Premios principales
- 1.º puesto: $40.000
- 2.º puesto: cena para todo el equipo del comercio
Premio del público
El tercer premio será definido en redes sociales del CCID.
Cada reacción o compartido suma un punto, en una mecánica que convierte a la comunidad en parte activa del recorrido.
- El voto popular se cierra el 20 de diciembre.
- La premiación final será el 23 de diciembre, a días de la Navidad.
Mucho más que un concurso: un diciembre vivo en el centro
“Navidad a Cielo Abierto” no es solo una competencia estética: es una estrategia para cambiarle el pulso al centro de Durazno en diciembre. El proyecto incluye:
- decoraciones temáticas,
- actividades culturales,
- intervenciones artísticas,
- estímulo a la compra local,
- puesta en valor del paseo comercial.
Todo bajo una premisa clara: una Navidad vivida al aire libre, luminosa y en comunidad.
Un diciembre que recién empieza
La invitación audiovisual del CCID ya circula en redes y muestra a decenas de comercios sumándose a la propuesta. La sensación es que esto recién comienza: las vidrieras empiezan a pensarse como parte del paisaje navideño y el centro de Durazno se prepara para encender diciembre, paso a paso.
