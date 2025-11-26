Navidad a Cielo Abierto: el CCID transforma el centro de Durazno en un paseo temático con concurso de vidrieras y premios

El Centro Comercial e Industrial de Durazno (CCID) presentó la propuesta “Navidad a Cielo Abierto 2025”, una iniciativa que busca transformar el paseo comercial del centro en un recorrido temático durante todo diciembre, integrando vidrieras, actividades y participación comunitaria. El proyecto, impulsado por la gerenta Lucía Silva, apunta a construir una experiencia colectiva que una comercios, estética navideña e identidad local.

Un centro que se enciende en diciembre

Una intervención urbana hecha entre todos

La idea se gestó durante meses: que las vidrieras de Durazno pasen a formar parte de un gran paisaje navideño compartido. No se trata de acciones aisladas, sino de una intervención urbana coordinada, donde cada comercio aporta su toque personal y su forma de vivir la Navidad.

Concurso de Vidrieras: creatividad, identidad y sustentabilidad

Dentro del proyecto, el Concurso de Vidrieras Comerciales invita a los locales del área intervenida —con un margen razonable hacia afuera— a participar sin costo de inscripción. La única condición: contar con una vidriera visible desde la calle.

Las franquicias sucursales quedan fuera, pero los franquiciados con gestión independiente sí pueden participar.

Fechas de inscripción

Del 20 de noviembre al 8 de diciembre

Vía WhatsApp o directamente en el CCID

Instalación de vidrieras

9 de diciembre: todas deben estar montadas y visibles para la etapa de evaluación.

Criterios del jurado (100 puntos)

Creatividad

Estética

Iluminación

Materiales sustentables

Conexión entre espíritu navideño e identidad del comercio

El jurado lo integrarán:

Un representante del CCID

La Intendencia de Durazno

Un referente local del ámbito de la comunicación

Premios: comercio, comunidad y voto del público

Premios principales

1.º puesto: $40.000

$40.000 2.º puesto: cena para todo el equipo del comercio

Premio del público

El tercer premio será definido en redes sociales del CCID.

Cada reacción o compartido suma un punto, en una mecánica que convierte a la comunidad en parte activa del recorrido.

El voto popular se cierra el 20 de diciembre.

La premiación final será el 23 de diciembre, a días de la Navidad.

Mucho más que un concurso: un diciembre vivo en el centro

“Navidad a Cielo Abierto” no es solo una competencia estética: es una estrategia para cambiarle el pulso al centro de Durazno en diciembre. El proyecto incluye:

decoraciones temáticas,

actividades culturales,

intervenciones artísticas,

estímulo a la compra local,

puesta en valor del paseo comercial.

Todo bajo una premisa clara: una Navidad vivida al aire libre, luminosa y en comunidad.

Un diciembre que recién empieza

La invitación audiovisual del CCID ya circula en redes y muestra a decenas de comercios sumándose a la propuesta. La sensación es que esto recién comienza: las vidrieras empiezan a pensarse como parte del paisaje navideño y el centro de Durazno se prepara para encender diciembre, paso a paso.