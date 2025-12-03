“Navidad a cielo abierto” dará vida al Microcentro de Durazno

Organizado por el Gobierno de Durazno, junto al Centro Comercial e Industrial y Centros Pyme, el evento “Navidad a cielo abierto” propone una agenda de actividades culturales, musicales y comerciales en pleno Microcentro de la ciudad. La conferencia de presentación contó con la participación del Intendente Interino, Cr. Jorge Reyna, de Lucía Silva por el Centro Comercial, de Andrés Viana por la comuna, y del Cabo Daniel Aguiar en representación de la Policía Comunitaria.

La movida abarcará la zona delimitada por 19 de Abril, Manuel Oribe, 18 de Julio y Rivera, donde se identificaron 98 comercios. Más de 50 ya confirmaron su adhesión. Reyna subrayó que el objetivo es fortalecer al comercio local: “Vamos a enfocarnos en esta actividad para fomentar y seguir potenciando al comercio de Durazno. Es fundamental acompañar a quienes conocen de primera mano las necesidades del comercio local”.

Lucía Silva destacó el valor del trabajo coordinado: “Estamos convencidos de que el éxito de estos proyectos nace de la articulación público-privada. Desde el primer día encontramos apertura y confianza para innovar y crear”. A su vez, Viana explicó que la propuesta también se extenderá a distintos barrios: “Las barriadas decoran sus hogares y mantienen vivo el espíritu navideño; queríamos que los CIB también reflejaran ese ambiente”.

La programación

Las actividades comenzarán el lunes 8 de diciembre a las 20:30 con el encendido de las luces navideñas en 18 de Julio y Manuel Oribe. Luego se realizará un recorrido por el circuito comercial junto al intendente Felipe Algorta, seguido de un Flashmob del Coro Departamental. Posteriormente se inaugurará un punto fotográfico en plazas Sarandí e Independencia, además de las vidrieras intervenidas de los comercios participantes.

El sábado 20, a las 18:00, se desarrollarán intervenciones y propuestas artísticas, con estaciones musicales en ambas plazas y muestras en 18 de Julio y Rivera. Los comercios permanecerán abiertos ese día y el siguiente hasta las 22:00.

El domingo 21 habrá una estación musical en plaza Sarandí y un pesebre criollo viviente en plaza Independencia.

El martes 23, desde las 19:00, en un escenario ubicado en Penza y Rivera, se sortearán más de 50 regalos aportados por comercios adheridos, con presencia de DJ y artistas. También se entregarán los premios del concurso de vidrieras.

La participación de la Policía Comunitaria reafirma el compromiso de vigilancia preventiva, garantizando un clima seguro y familiar durante todo el evento.