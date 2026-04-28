Montes del Plata reconoce en Durazno a empresas por seguridad laboral

La empresa forestal Montes del Plata desarrolla este martes una nueva edición de sus jornadas de reconocimiento a empresas contratistas, con foco en el desempeño en seguridad y salud ocupacional.

La actividad tiene lugar en el Teatro Español de Durazno y reúne a compañías vinculadas a las áreas de Planta, Forestal y Logística, en una instancia que busca destacar el trabajo conjunto y fortalecer prácticas compartidas en materia de seguridad laboral.

Una jornada para poner en valor el trabajo conjunto

Según lo informado por la compañía, el objetivo de estas instancias es consolidar una cultura común de seguridad en el trabajo, en articulación con empresas contratistas y socios estratégicos.

Durante la jornada se entregan reconocimientos en distintas categorías, entre ellas liderazgo, innovación y mejora continua, gestión proactiva, desempeño general y niveles de accidentalidad.

La actividad tendrá una segunda instancia este miércoles en Casa Evans, en Conchillas.

Diez años de descenso en la accidentalidad

De acuerdo a su último Reporte de Sostenibilidad, Montes del Plata acumula una década de descenso sostenido en los niveles de accidentalidad.

Este proceso se vincula a la implementación de políticas de Seguridad y Salud Ocupacional, así como al fortalecimiento de prácticas operativas y al trabajo coordinado con empresas contratistas.

Formación, prevención y volumen de actividad

Durante 2025, la empresa desarrolló un amplio programa de formación y prevención que alcanzó tanto a personal propio como a contratistas.

Entre los datos destacados:

Más de 94.000 horas de formación en seguridad y salud ocupacional

Más de 2.300 horas en prevención de incendios

Más de 6.000 horas en primeros auxilios

Más de 9.000 horas en seguridad vial

A esto se suman más de 120.000 actividades preventivas, incluyendo inspecciones y chequeos en distintos ámbitos operativos.

Operativa sin accidentes en instancias clave

En la parada general de planta 2025 se realizaron más de 7.000 trabajos con la participación de cerca de 3.500 personas, sin registrarse accidentes.

Asimismo, durante el año se gestionaron más de 36.000 permisos de trabajo en el complejo industrial.

La jornada en Durazno se desarrolla en horario matutino, con la presencia de gerentes y delegados de empresas contratistas.