En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa forestal Montes del Plata llevó adelante una nueva jornada de reconocimiento a sus empresas contratistas, destacando avances concretos pero también planteando un desafío que va más allá de los números: sostener en el tiempo una cultura de seguridad sólida.

El encuentro, realizado el martes en el Centro Cultural Teatro Español de Durazno, reunió a más de 200 representantes de empresas vinculadas a la cadena forestal y logística. La actividad continúa este miércoles en Conchillas, enfocada en el área industrial.

Durante la instancia se entregaron premios y menciones en categorías como liderazgo, innovación, mejora continua, gestión proactiva y desempeño en seguridad.

La voz central de la jornada fue la de María Noel Fadel, gerente de Mejora Continua de la compañía, quien subrayó un concepto que resume el enfoque de la empresa: “en seguridad sostenerse es todavía más difícil que llegar”.

Un dato que marca tendencia

Uno de los puntos más relevantes fue la presentación de cifras recientes. Según detalló Fadel, la cadena forestal de Montes del Plata lleva 5 meses sin accidentes con tiempo perdido, involucrando a unas 3.500 personas.

En el caso del personal propio, el registro es aún más contundente: un año completo sin accidentes, con antecedentes que llegaron incluso a cuatro años consecutivos sin siniestralidad.

A esto se suma un dato estructural: durante 2025 se alcanzaron 94.000 horas de capacitación en seguridad, reflejando la inversión sostenida en formación y prevención.

El factor humano, en el centro

Más allá de los indicadores, desde la empresa insisten en que el diferencial no está únicamente en los recursos.

Fadel remarcó que la construcción de una cultura de seguridad depende del tiempo y del liderazgo, poniendo énfasis en acciones cotidianas: recorrer los espacios de trabajo, conversar con los equipos y generar confianza para que cualquier trabajador pueda advertir riesgos sin temor.

Ese componente humano aparece como clave en sectores donde, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la siniestralidad sigue siendo un desafío, especialmente en ámbitos rurales y productivos.

Un mensaje que trasciende la empresa

Consultada sobre qué pueden hacer otras empresas para acercarse a estos resultados, la gerente fue clara: el camino comienza en el liderazgo.

“Si una persona detecta un problema de seguridad, tiene que sentir que cuenta con el respaldo de su jefe para detener la tarea y resolverlo”, explicó.

La capacitación permite identificar riesgos, pero la diferencia —según sostuvo— está en la convicción de priorizar la seguridad en cada decisión.

Lo que viene

El enfoque de Montes del Plata apunta a profundizar ese proceso, sabiendo que los buenos resultados no son definitivos.

La proyección es clara: mantener los niveles actuales exigirá sostener la formación, fortalecer el liderazgo y evitar la “naturalización” de los riesgos, un factor que suele aparecer cuando los indicadores son positivos durante largos períodos.

Porque, como quedó planteado en la jornada, el verdadero desafío no es alcanzar cifras históricas, sino sostenerlas cada día.