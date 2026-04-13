Linaje Repuestos: nuevo local y diez años de crecimiento en Durazno

Hay inauguraciones que son simplemente mudanzas. Y hay otras que son la materialización de años de esfuerzo, noches largas y decisiones tomadas con convicción. La apertura del nuevo local de Linaje Repuestos en Durazno pertenece claramente a la segunda categoría.

Este año la empresa tiene doble motivo para celebrar: se cumplen diez años desde la apertura del taller y cinco desde el nacimiento de la casa de repuestos. Dos hitos que explican una trayectoria que creció desde adentro hacia afuera, desde la confianza ganada en la calle hasta la expansión merecida.

«La apertura representa una enorme satisfacción. Es el resultado de años de trabajo, constancia y esfuerzo», expresa el equipo. El camino no fue lineal: «Al principio, el desafío fue darnos a conocer y ganarnos la confianza de los clientes». Lo lograron con tiempo y compromiso, dos ingredientes que escasean y que, cuando se combinan, producen exactamente esto: una empresa con identidad propia y raíces bien plantadas en su ciudad.

Más espacio, mejor servicio

El nuevo local no es solo más grande. Es una respuesta concreta a lo que la empresa necesitaba para seguir creciendo: mejor orden de la mercadería, mayor visibilidad del stock y una experiencia de compra que se siente moderna sin perder el trato cercano que caracteriza a Linaje desde sus comienzos.

La elección de Durazno como plaza de expansión tampoco fue casual. «Encontramos un mercado con gran potencial y en plena expansión. Su ubicación estratégica dentro del país ha favorecido la instalación de numerosas industrias y empresas», señalan. En un país donde los polos del interior ganan dinamismo propio, Durazno se posiciona como un nodo logístico y productivo de creciente relevancia. Linaje lo vio antes que muchos.

Una propuesta amplia: automotriz, forestal y camiones

La propuesta de Linaje cubre repuestos, accesorios e insumos automotrices de las marcas más presentes en el mercado uruguayo, con cobertura también para el sector forestal y una novedad de peso en esta nueva etapa: repuestos para camiones, respondiendo a una demanda que crece junto con el desarrollo industrial de la región.

Lo que distingue a la empresa en un mercado competitivo es una combinación difícil de replicar: stock amplio, experiencia técnica y conocimiento real del rubro. «Contar con un amplio stock nos permite ofrecer rapidez en la respuesta y en la reparación de los vehículos», explican. En un sector donde los tiempos de espera significan pérdidas concretas, tener el repuesto disponible en el momento justo no es un detalle: es el servicio en sí mismo.

A eso se suma la importación directa: Linaje es importador de baterías Baterax desde Brasil, lubricantes Royal desde Emiratos Árabes y neumáticos Sportrak desde China. Esta integración les permite ofrecer precios competitivos sin intermediarios innecesarios, sin dejar de trabajar con todas las marcas disponibles según lo que cada cliente necesita.

El equipo y el aporte a Durazno

Hoy el equipo de Linaje está compuesto por ocho personas, un número que con la apertura del nuevo local está destinado a crecer. «Estamos en una etapa de expansión, lo que también implica la generación de nuevos puestos de trabajo y un aporte al desarrollo de la ciudad», subrayan. En una empresa del interior, cada puesto generado es un vínculo más con la comunidad. Crecer con la ciudad, no a pesar de ella.

La mirada en el futuro

El rubro automotriz no es lo que era hace diez años. La proliferación de marcas y modelos con tecnologías cada vez más complejas exige actualización permanente. «Esto representa un gran desafío, ya que exige cada vez más preparación y capacidad para brindar un servicio completo y eficiente», reflexionan desde Linaje.

Los objetivos a mediano plazo están claros: optimizar el servicio, agilizar tiempos de respuesta y consolidar la expansión en el segmento de camiones. La demanda existe. La estructura para atenderla, también.

Galería de imágenes de la inauguración