Herrera & Herrera: 20 años de respaldo y confianza en seguros en Durazno

Nacida de una convergencia familiar y profesional única, Herrera & Herrera se convirtió en una de las referencias del asesoramiento en seguros en Durazno. En abril de 2026 cumplió dos décadas en el rubro, y lo celebra con una oficina renovada, una cartera que representa a nueve compañías y una convicción que no ha cambiado desde el primer día: el mejor seguro es el que se elige con alguien de confianza al lado.

Una historia que empezó sin plan

Como suele pasar con las mejores historias, todo empezó sin un plan demasiado trazado. En 1998, Maximiliano Herrera se recibió de abogado y poco después ingresó a trabajar en Mapfre Uruguay. Ese primer contacto con el mundo asegurador plantó, sin que él lo supiera todavía, la semilla de lo que vendría.

«Ahí comenzó, sin saberlo, la semillita de Herrera & Herrera», recuerda. El vínculo con Mapfre pronto contagió a su padre, Luis Alberto Herrera, quien en 2006 inició formalmente su actividad como asesor de seguros. Las actividades se complementaban de manera natural, y a eso se sumó el asesoramiento notarial de la mano de su hermana, la escribana Zoraida Herrera. Así nació Herrera & Herrera: una propuesta integral, con apellido propio y raíces bien plantadas en Durazno.

El capítulo más difícil llegó en 2017, cuando Luis Alberto Herrera falleció. Maximiliano decidió continuar. Sin abandonar su actividad como abogado, asumió también la conducción de la asesoría en seguros, amplió la cartera de compañías representadas y siguió construyendo sobre lo que su padre había comenzado. Hoy, Herrera & Herrera ofrece asesoramiento jurídico, notarial, contable y en seguros, una propuesta que pocas firmas del interior del país pueden igualar en amplitud.

Este 2026 es, por todo eso, un año especial: 20 años continuos como asesores de seguros, sobre una trayectoria jurídica que ya lleva 28. «Estamos de corazón agradecidos a nuestros clientes que han confiado en nosotros durante todo este tiempo», dice Maximiliano.

Nueve compañías, alcance nacional

La cartera actual habla por sí sola. Herrera & Herrera representa a nueve aseguradoras: Surco, Porto, Mapfre, BSE, Sancor, Sura, SBI, FAR y Berkley. De algunas de ellas, es el único corredor autorizado en Durazno.

«Te diría que aseguramos todo lo que necesites asegurar», afirma Maximiliano con la tranquilidad de quien sabe que no exagera. La gama es amplísima: vehículos, hogar, comercio, vida, viajes, garantía de alquileres, maquinaria agrícola, animales. Y la cartera es tan diversificada que sus clientes van bastante más allá de Durazno: la empresa trabaja con personas y compañías de todo el país.

Entre los productos con mayor crecimiento reciente destacan los seguros de garantía de alquiler y los de viaje, dos rubros que hasta hace pocos años eran casi marginales y hoy muestran una demanda en crecimiento. «La gente se ha dado cuenta de la importancia de estos seguros y de que son necesarios para estar tranquilos en el transcurrir de nuestras vidas», señala el asesor.

El cara a cara en un mundo de algoritmos

En la era de los comparadores online, los contratos por aplicación y los call centers, Herrera & Herrera defiende algo que parece contracultural pero que la experiencia valida una y otra vez: el asesoramiento personalizado hace la diferencia.

«El contratar seguros de forma digital generalmente no da buenos resultados», señala Maximiliano sin rodeos. No es una postura nostálgica ni un rechazo a la tecnología: es una observación nacida de años de ver qué pasa cuando alguien firma una póliza sin entender bien lo que está contratando, o cuando llega un siniestro y la cobertura no era la que el cliente creía tener.

El trabajo de un asesor no termina en la venta —explica— sino que empieza ahí. Estar con el cliente cara a cara, tomarse el tiempo para explicar los detalles, ofrecer una cobertura a medida y luego acompañarlo cuando aparece alguna contingencia: eso es lo que distingue a la firma de cualquier opción digital. «Acompañar al cliente no solo en la compra del seguro, sino durante el transcurso de este, ayudarlo en las contingencias, eso es lo que hacemos y en eso entiendo que nos destacamos».

Oficina nueva para celebrar

La oficina de Herrera & Herrera se amplió y ahora abarca toda la esquina de Artigas y Eusebio Píriz en Durazno

Abril de 2026 trajo también una oficina completamente renovada. La empresa amplió su espacio de trabajo, incorporó más comodidad y sumó tecnología al servicio de la atención diaria. Una decisión que no es casual ni cosmética: es la expresión concreta de una empresa que sigue apostando al crecimiento.

«Todo lo que redunda en una mejor atención y en poder desarrollar nuestro trabajo de manera más profesional cada día, para eso vivimos y para eso estamos», resume Maximiliano.

Educar y concientizar como parte del rol

Herrera & Herrera no limita su rol al de simple intermediario comercial. La firma ha construido un perfil de referente en educación sobre prevención de riesgos que va mucho más allá del mostrador. Maximiliano tuvo programas de radio sobre tránsito, participa como columnista invitado en programas locales y escribe una columna mensual en una revista de la ciudad. Las redes sociales son otro canal activo y permanente de difusión.

La evolución cultural que observa en Uruguay lo llena de optimismo. Hace dos décadas, asegurar un auto era casi una rareza; fue la ley de tránsito la que empujó a la sociedad a tomar conciencia. Desde entonces, el camino no se detuvo. Hoy los seguros de hogar, viaje y alquiler siguen ese mismo proceso de naturalización. «El seguro es un eslabón importante en nuestra vida económica, resguardando nuestros bienes y nuestra persona. Si bien todavía falta mucho, vamos en buen camino», concluye.