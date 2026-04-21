Durazno tendrá un Fresh Plaza: DDC Desarrollos y Grupo Disco llegan con millonaria inversión

Fuentes gubernamentales del departamento confirmaron la futura instalación de una gran superficie comercial al sur de la ciudad de Durazno, concretamente frente a la rotonda de acceso a la planta urbana, sobre la acera este. Se trata del desembarco en la ciudad de los grupos empresariales DDC Desarrollos (Grupo Damiani) y Grupo Disco Uruguay, el primero como desarrollador del emprendimiento y el segundo a cargo de la marca comercial, bajo el formato Fresh Plaza.

Alianza empresarial y formato Fresh Plaza

Render del espacio comercial que se ubicará en Colonia

Cinco ciudades del país recibirán la propuesta comercial

La operación se enmarca en una alianza empresarial de alcance nacional. DDC Desarrollos, liderado por el empresario Juan Antonio Damiani, y el Grupo Disco Uruguay —controlado por el Grupo Calleja— firmaron un acuerdo para construir varios centros comerciales en el interior del país. El primero será Fresh Plaza Colonia, que comenzará a construirse en junio y estará abierto en 2027.

Al mismo tiempo se anunció la expansión hacia otras cinco ciudades del interior, siendo Durazno una de ellas, junto a otras capitales departamentales.

Ubicación: Ferretería Central y terrenos de la familia Nossar

El complejo se emplazará en el actual espacio que ocupa Ferretería Central y en terrenos baldíos aledaños, propiedad de la familia Nossar. La operación inmobiliaria supone un movimiento de varios millones de dólares en la compra de los terrenos.

Las cifras no han trascendido oficialmente, pero según pudo saber El Acontecer, la inversión por adquisición de tierras rondaría:

USD 2,6 millones por el predio del empresario ferretero Daniel Landoni .

por el predio del empresario ferretero . Algo menos de USD 1 millón por la sumatoria de los baldíos restantes pertenecientes a la familia Nossar.

DDC Desarrollos: 15 años de trayectoria

DDC Desarrollos, con sede en la calle Costa Rica de la ciudad de Montevideo, comenzó a operar en 2008. Desde entonces ha crecido con proyectos inmobiliarios de envergadura, fundamentalmente ubicados en zonas como Carrasco y Ciudad de la Costa.

Juan Antonio Damiani, desarrollador inmobiliario

En su participación en el Forbes Real Estate Summit realizado en Punta del Este, Damiani anticipó el ciclo de expansión: «2026 es un año bisagra para nosotros». Por entonces ya se hablaba del cierre del acuerdo con el Grupo Disco para la expansión de supermercados Fresh Market en distintas zonas del país.

Qué son los Fresh Plaza: la semejanza con Colonia

Tomando en consideración los detalles presentados para Colonia, los complejos Fresh Plaza se caracterizan por ser estructuras de dos plantas con más de 20 locales comerciales y superficies de varios miles de metros cuadrados, pensadas como hub de servicios con presencia de diversas marcas.

El concepto apunta a integrar:

Locales gastronómicos con papel relevante en la propuesta.

con papel relevante en la propuesta. Marcas nacionales e internacionales .

. Espacios para vida social .

. Apuesta cultural como complemento del componente comercial.

En la presentación del proyecto en Colonia —realizada en la histórica Plaza de Toros de esa ciudad—, Damiani explicó la filosofía detrás del formato: «Este proyecto es producto de mucho análisis, viaje y de ver otras experiencias de retail en el mundo. En el mundo hay ejemplos de experiencias de compra que en Uruguay no se terminan de replicar y que DDC apuesta a ser un jugador innovador que habilite esas propuestas. Hoy este tipo de proyectos son un punto importante de la sociedad, tienen un uso casi cívico, por eso el nombre Fresh Plaza».

El empresario reconoció haberse inspirado en los mall de California, Estados Unidos, para emprender en este sentido.

Impacto en las comunidades y generación de empleo

Hace una semana, Damiani explicó que la idea es que cada centro comercial forme parte de las comunidades donde opere e impacte en ellas, generando una importante cantidad de puestos de trabajo tanto durante la construcción como en la etapa operativa.

Medios especializados señalan que el grupo se expande hacia Colonia, Durazno y otros puntos del interior con un plan de crecimiento responsable y sostenido, que combina inversión, generación de empleo y el desarrollo del formato Fresh Market, en alianza con actores locales.

Como primer ejemplo concreto, el Grupo Disco Uruguay invertirá USD 3 millones en la infraestructura comercial y puesta en marcha del primer Fresh Market que funcionará dentro del Fresh Plaza Colonia.

¿Por qué Durazno?

La pregunta sobre el criterio de selección de ciudades tiene una respuesta clara, según transmitieron los propios desarrolladores: el hallazgo de plazas con base poblacional estable y flujo adicional, ya sea turístico o regional.

Durazno reúne ambos atributos. Su posición geográfica estratégica sobre la Ruta 5 —una de las arterias de mayor tránsito del país— combinada con su rol de centro regional para departamentos vecinos, la convierten en una plaza con características de alto interés para un proyecto de este formato.

La instalación del Fresh Plaza Durazno frente a la rotonda sur refuerza esa lógica: el complejo quedará sobre el corredor principal de acceso a la ciudad, capturando tanto al consumidor local como al tránsito de paso que conecta el norte y el sur del país.