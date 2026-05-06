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miércoles 6 de mayo de 2026

Feria artesanal con más de 100 emprendedores este sábado en el Bicentenario

Organizada por REDEX Uruguay con apoyo del Gobierno de Durazno. Habrá desfiles de modas y espectáculos artísticos en la víspera del Día de la Madre.
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Feria artesanal con más de 100 emprendedores este sábado en el Bicentenario

Este sábado 9 de mayo, el Parque Bicentenario de Durazno será escenario de una feria artesanal de emprendedores que reunirá a más de 100 expositores de Durazno y la región.

La propuesta, organizada por REDEX Uruguay con el apoyo del Gobierno de Durazno, ofrecerá una amplia variedad de productos artesanales, promoviendo el trabajo local y regional. Además de los stands, el evento incluirá desfiles de modas y espectáculos artísticos, generando un espacio de encuentro pensado para toda la familia.

La fecha es especialmente oportuna: en la víspera del Día de la Madre, la feria se presenta como una buena ocasión para conseguir regalos únicos y con identidad local.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy