Feria artesanal con más de 100 emprendedores este sábado en el Bicentenario

Este sábado 9 de mayo, el Parque Bicentenario de Durazno será escenario de una feria artesanal de emprendedores que reunirá a más de 100 expositores de Durazno y la región.

La propuesta, organizada por REDEX Uruguay con el apoyo del Gobierno de Durazno, ofrecerá una amplia variedad de productos artesanales, promoviendo el trabajo local y regional. Además de los stands, el evento incluirá desfiles de modas y espectáculos artísticos, generando un espacio de encuentro pensado para toda la familia.

La fecha es especialmente oportuna: en la víspera del Día de la Madre, la feria se presenta como una buena ocasión para conseguir regalos únicos y con identidad local.