Futura Ley de Empleo: DINAE realizó un nuevo intercambio en Durazno para su construcción

La DINAE llevó adelante esta semana en Durazno una nueva instancia de la Gira Nacional de intercambios para avanzar en la construcción de la futura Ley de Empleo, iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Una ley nueva y un proceso participativo

Desde el MTSS se señala que la ley vigente, aprobada en 2021, no cumplió con los objetivos esperados. Por eso se impulsa un nuevo marco legal que sea construido con la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, empleadores y trabajadores, a través de los Comités Ampliados de Empleo y Formación Profesional.

“El objetivo es construir una ley que promueva el empleo digno, decente e inclusivo, con especial foco en los colectivos vulnerados y con mayores dificultades de empleo y formalización”, se señaló durante la actividad.

La instancia en Durazno se realizó este martes 25 a las 8:30 horas en la sede del Centro Comercial de Durazno, y contó con la participación del director nacional de Empleo, Mag. Federico Araya.

Agenda de próximas instancias

Mientras Durazno cumplió con su etapa, otras ciudades continúan el cronograma de intercambios. Pando y Atlántida ya tuvieron sus reuniones, y el MTSS estableció que:

Hoy jueves 27 , a las 19:00, será en el Centro Comercial de Las Piedras.

Martes 2 de diciembre, a las 19:00, será en el Centro Comercial de Santa Lucía.

Estas actividades forman parte del proceso nacional para redactar la futura Ley de Empleo que el MTSS proyecta presentar tras finalizar la ronda de intercambios.