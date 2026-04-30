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jueves 30 de abril de 2026

Día D en Durazno: comercio lanza jornadas conjuntas con beneficios

Por Lectura: 3 minutos
Día D en Durazno: comercio lanza jornadas conjuntas con beneficios

El Centro Comercial e Industrial de Durazno lanzó oficialmente “Día D”, una nueva estrategia de articulación entre empresas locales que busca dinamizar la actividad comercial mediante acciones conjuntas.

La presentación se realizó este miércoles en la sede de la institución, con la participación de directivos, comerciantes y técnicos vinculados a Centro Pyme, en el marco de una línea de trabajo que comenzó a gestarse en marzo dentro de la planificación estratégica comercial para 2026.

La propuesta se sintetiza en un concepto claro: “Solos competimos, juntos nos potenciamos”, una idea que apunta a fortalecer el ecosistema comercial local a partir del trabajo colaborativo.

Jornadas coordinadas con beneficios y mayor visibilidad

“Día D” se presenta como un producto institucional que promueve la realización de jornadas comerciales coordinadas, en las que las empresas adheridas ofrecerán beneficios especiales a los clientes, respaldados por una campaña de difusión colectiva.

El objetivo es generar mayor visibilidad, atraer público y potenciar las oportunidades de venta a través de acciones sincronizadas entre distintos rubros.

Desde la institución se destacó que esta iniciativa surge directamente del intercambio con empresarios locales, quienes plantearon la necesidad de continuar desarrollando experiencias de trabajo conjunto, como ocurrió en eventos anteriores tipo “Navidad a Cielo Abierto”.

Lucía Silva, gerente del Centro Comercial, señaló que el proyecto nace de una “lluvia de ideas” generada en reuniones con empresas, donde se identificó la importancia de consolidar herramientas de asociatividad sostenibles en el tiempo.

Primera edición: viernes 8 de mayo, con foco en el Día de la Madre

La primera jornada de “Día D” se realizará el viernes 8 de mayo, en la previa del Día de la Madre, una de las fechas más relevantes para el comercio.

En esta instancia, además de los beneficios comerciales, se sumarán incentivos para los clientes bajo el eslogan “Disfrutalo con mamá”, incluyendo sorteos de experiencias como cenas, meriendas y estadías, con el apoyo de distintas empresas de la ciudad.

Otro aspecto destacado es el acompañamiento del gobierno departamental de Durazno, que dispondrá la exoneración del tarifado durante esa jornada, en respuesta a una de las demandas más frecuentes del sector comercial en este tipo de iniciativas.

Proyección a largo plazo y convocatoria abierta

Más allá de esta primera edición, la estrategia de “Día D” apunta a consolidarse durante todo el año 2026, aprovechando distintas fechas comerciales para sostener el impulso de ventas mediante acciones coordinadas.

Organización, gestión y continuidad son algunos de los pilares que sustentan esta propuesta, que busca transformarse en una herramienta permanente para el desarrollo del comercio local.

Desde el Centro Comercial se subrayó además que se trata de una iniciativa abierta: pueden sumarse tanto empresas socias como no socias de la institución.

“Es una jornada pensada para disfrutar y comprar, pero también es un hito para las empresas de Durazno. Es un producto gremial abierto, que surge de la propia demanda del sector”, expresó Silva.

El plazo para adherirse a esta primera edición está vigente hasta el 30 de abril inclusive. Cada empresa contará con piezas de comunicación personalizadas para sumarse a la campaña colectiva.

Por consultas o adhesiones, los interesados pueden comunicarse con el Centro Comercial e Industrial de Durazno o con Centro Pyme.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.