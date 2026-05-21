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jueves 21 de mayo de 2026

BrasPine invertirá 250 millones de dólares en Rivera y generará hasta 400 empleos

La ministra Fernanda Cardona anunció la llegada de la empresa forestal brasileña. Las obras arrancan este año con la presencia de Orsi en el lanzamiento.
Por Lectura: 3 minutos
BrasPine invertirá 250 millones de dólares en Rivera y generará hasta 400 empleos
Ministra Cardona tras el anuncio de la millonaria inversión de BrasPine

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció el 21 de mayo que la empresa forestal-maderera brasileña BrasPine desarrollará una inversión de 250 millones de dólares en el departamento de Rivera, en lo que será su primera planta fuera de Brasil desde que fue fundada hace 23 años.

Una planta con pino nacional y exportación a Brasil y otros mercados

La planta producirá con pino nacional y contará con fases industriales en las que se aplicará tecnología para elaborar productos terminados, que se exportarán tanto a Brasil como a otros destinos.

«Se abrirá un mercado de exportación que le va a servir a una gran parte de Uruguay», dijo la secretaria de Estado.

Por qué eligieron Uruguay y Rivera en particular

La decisión de BrasPine de instalarse en Uruguay se debe, entre otros factores, al conocimiento del sector forestal-maderero existente en el norte del país, la energía disponible y la confianza en la institucionalidad uruguaya, señaló la jerarca.

También influyó la existencia de nodos eléctricos en Rivera, la presencia de instituciones académicas con formación en el área forestal-maderera y el Parque Tecnológico Regional Norte, cuya junta directiva integra el MIEM.

Cardona también destacó la «sinergia» lograda entre el Gobierno nacional y el Gobierno departamental de Rivera.

Empleo: 150 puestos en la primera fase, hasta 400 en total

La ministra destacó que esta planta dará empleo en el norte del país, una zona en la que la generación de puestos de trabajo es particularmente importante.

  • Primera fase: contratación de 150 personas.
  • Proyección máxima: más de 400 puestos laborales.

«Es una muy buena noticia», señaló la titular del MIEM.

Meses de diálogo y la participación de Orsi

La confirmación de la inversión ocurrió luego de meses de trabajo entre el Gobierno y la empresa. El lanzamiento oficial contará con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien lideró el trabajo que permitió concretar esta inversión.

Las obras comenzarán este año, informó la ministra.

El decreto sobre cogeneradores

Uno de los puntos clave en la negociación fue la energía, por lo que UTE también intervino en el proceso de diálogo.

En ese marco, Cardona anunció que el Gobierno trabaja en un decreto «sobre la energía que generan los cogeneradores», que abarcará no solo a BrasPine sino también a otras empresas.

«Hay una parte de la industria que genera su propia energía y que, en determinados momentos, debe ‘inyectar’ sus excedentes en la red nacional», explicó. A través de este decreto se regularán los mecanismos para hacerlo, con resultados positivos tanto para los cogeneradores como para el país.

Será «un hito desde el punto de vista eléctrico», que mejorará la eficiencia del sector energético, aseguró Cardona.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy