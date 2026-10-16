Close Menu
viernes 16 de octubre de 2026

Con un dorado de 82 centímetros, Willy Oviedo fue segundo en Torneo Internacional Esquínense en Argentina

Por Lectura: 2 minutos
Con un dorado de 82 centímetros, Willy Oviedo fue segundo en Torneo Internacional Esquínense en Argentina

El pescador duraznense Willy Oviedo consiguió el segundo puesto en la categoría de pieza mayor del tercer Torneo del Dorado Esquinense, disputado en la provincia argentina de Corrientes. Su captura de un dorado de 82 centímetros lo dejó a solo tres centímetros del primer lugar, en una competencia que reunió a más de 280 equipos de pesca embarcada.

El certamen se desarrolló del 8 al 10 de octubre en la localidad de Esquina, con la jornada principal de pesca celebrada el sábado 10 en aguas del río Paraná.

Organizado por la Comisión Esquinense de Pesca (COESPE), con el respaldo de la Municipalidad de Esquina, el encuentro convocó a pescadores de distintos puntos de Argentina y otros países de la región.

Un dorado de 82 centímetros entre las mejores capturas

Oviedo integró el equipo número 30 y logró uno de los resultados destacados del certamen al registrar un ejemplar de 82 centímetros, que le permitió alcanzar el segundo lugar de la clasificación individual por tamaño de la pieza.

El primer puesto correspondió a Jorge Vera, integrante del equipo 192, quien obtuvo un dorado de 85 centímetros.

La tercera posición fue para Silvana Paola Solmoirago, con un ejemplar de 79 centímetros.

La competencia se desarrolló bajo la modalidad de pesca embarcada con devolución obligatoria de las piezas capturadas, una práctica destinada a preservar los recursos naturales y promover la continuidad de la actividad deportiva.

Más de 280 equipos y una importante premiación

Con un dorado de 82 centímetros, Willy Oviedo fue segundo en Torneo Internacional Esquínense en Argentina

La tercera edición del Dorado Esquinense volvió a convocar a cientos de pescadores y embarcaciones, consolidándose como uno de los encuentros destacados del calendario de pesca deportiva de Corrientes.

El torneo contempló más de 60 millones de pesos argentinos en premios, entre reconocimientos deportivos, equipos y artículos de pesca. También se anunció el sorteo de tres embarcaciones completas con motorización.

En la clasificación general por equipos, el primer puesto fue para el equipo 226, integrado por Gonzalo Sebastián Ipucha, Hernán Domingo Rizzo y Rubén Baltazar Aguilar, que obtuvo 296,5 puntos.

Para Durazno, la actuación de Willy Oviedo dejó un resultado destacado en una competencia de alcance internacional, con una captura que estuvo muy cerca de alcanzar la mayor medida registrada durante la jornada.

EL CLIMA EN DURAZNO
Llovizna débil 16°C Llovizna débil
Sensación 13° · Máx 18° · Mín 10°
☔ 45% prob. de lluvia
Ver pronóstico →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Otro premio del 5 de Oro en Durazno: Rodolfo Silva vendió un Pozo de Plata de $ 840.720
Otro premio del 5 de Oro en Durazno: Rodolfo Silva vendió un Pozo de Plata de $ 840.720
#2
Carlos Suárez Píriz fue distinguido por la Policía de Canarias y su padre celebró: «Es el mejor capital que se puede tener»
Carlos Suárez Píriz fue distinguido por la Policía de Canarias y su padre celebró: «Es el mejor capital…
#3
Durazno celebra sus 205 años con bandas marchantes, desfile y tres días de actividades
Durazno celebra sus 205 años con bandas marchantes, desfile y tres días de actividades
#4
Un boleto vendido en un kiosco de Blanquillo ganó más de $ 21 millones en el 5 de Oro Revancha
Un boleto vendido en un kiosco de Blanquillo ganó más de $ 21 millones en el 5 de…
#5
Robaron parte del césped sintético de una cancha municipal que todavía no fue inaugurada
Robaron parte del césped sintético de una cancha municipal que todavía no fue inaugurada

Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy