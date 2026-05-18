Río Negro lo dio vuelta en el Landoni: 2 a 1 a Wanderers y le cortó el invicto al Bohemio

El encuentro, disputado este sábado 16 de mayo en el césped del estadio Silvestre Octavio Landoni, prometía emociones y cumplió con creces. Tras 99 minutos de un partido intenso, Río Negro de San José se llevó una victoria más que justificada por 2 a 1 frente a Wanderers, consolidando su buen momento en el torneo tras el triunfo a domicilio logrado ante San Bautista.

Los «cebritas» revirtieron un marcador adverso y se impusieron con una ráfaga de goles en el complemento. A pesar de comenzar ganando, el Bohemio no encontró su mejor versión colectiva y cedió el invicto.

Un primer tiempo de contrastes

El pitazo inicial mostró a un Río Negro decidido a imponer condiciones. Los cebritas ejercieron un claro dominio desde temprano y generaron peligro en el arco local.

Wanderers, en tanto, se arrimó con sendos remates: el primero de Washingtón Bordón y el segundo de Alexander García.

La más clara para la visita llegó a los 12 minutos: un gran centro de Germán Travieso encontró la cabeza de Christian Alba, pero el arquero bohemio, Rodrigo Santellán, se lució salvando su valla con las piernas en una intervención notable.

El 1 a 0 que vino de un error rival

Sin embargo, el fútbol tiene estas cosas. En el mejor momento de la visita, un error cambió el trámite.

A los 33 minutos, una pelota perdida por Placeres en la salida fue capitalizada por Alexander García, quien filtró un excelente pase para que Mauro Olivera abriera el marcador.

Este 1 a 0 le dio un respiro enorme a Wanderers, que con la ventaja a su favor logró equilibrar las acciones hasta irse al descanso.

El complemento: del travesaño a la remontada visitante

La segunda mitad arrancó con un susto mayúsculo para Río Negro. A los 5 minutos, Horacio Salaberry ejecutó un impecable tiro libre que pedía red, pero el arquero Bernardo Long reaccionó con un manotazo salvador que desvió el balón contra el horizontal, enviándolo al tiro de esquina.

Esa jugada pareció despertar definitivamente a la visita, que cambió la tónica del partido y plasmó su superioridad en la red con una ráfaga letal:

Minuto 10: Maximiliano Martínez apareció para decretar el merecido empate, dándole justicia al desarrollo del juego y un envión anímico a su equipo.

apareció para decretar el merecido empate, dándole justicia al desarrollo del juego y un envión anímico a su equipo. Minuto 20: llegó el golpe de gracia. Un centro llovido al área local provocó una mala salida de Santellán. En la disputa por el balón apareció el acechante Christian Alba, generando la confusión que derivó en un desafortunado autogol de Facundo Samaniego. Era el 2 a 1 para Río Negro.

El cierre: un Bohemio en deuda

A partir de allí y hasta el final del extenso cotejo, el Bohemio intentó buscar la igualdad por todas las vías, pero estuvo muy lejos de su rendimiento óptimo.

Quedó en deuda desde lo colectivo y sufrió un duro freno luego de la ilusión que había generado su goleada inicial ante Campana. Por el contrario, Río Negro justificó plenamente su victoria, demostró carácter para dar vuelta la historia y se llevó tres puntos de oro hacia San José.

Detalles del partido

Sábado 16 de mayo Escenario: estadio Silvestre Octavio Landoni Árbitros (de Tacuarembó): Rodolfo Rivero, Juan Gómez y Sergio Martínez. Cuarto árbitro: Jeferson Rodríguez. Público: 750 personas

Wanderers 1 Rodrigo Santellán, Horacio Salaberry, Rafael Mendy, Facundo Samaniego, Javier Olazábal, Alexander García (Juan González), Timoteo Rodríguez, Lucas Pastorín (Germán Cabrera), Washingtón Bordón (Ramón Bolognini), Maximiliano Bolognini y Mauro Olivera. D.T.: Mauricio Rivas.

Río Negro 2 Bernardo Long, Germán Travieso, Federico Ramos (Manuel Placeres / Brian De León), Gregorio Almeida, Nahuel Urse, Yonathan Betancor, Daniel Martínez, Maximiliano Calzada, Maximiliano Martínez, Kevin Torena (Ángel Cardozo) y Christian Alba. D.T.: Ricardo Machado.

Goles:

33′ Mauro Olivera (W)

55′ Maximiliano Martínez (R)

65′ Facundo Samaniego, en contra (R)