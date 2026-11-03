Wanderers Inclusivo reunió a cinco equipos en Durazno para el cierre del Campeonato Nacional de Futsal

Wanderers Inclusivo fue anfitrión del cierre del Campeonato Nacional de Futsal para personas con síndrome de Down, disputado el sábado 31 de octubre en el Polideportivo Ernesto de León de Durazno. La jornada reunió a cinco equipos de distintos departamentos, con encuentros deportivos, participación de las familias y una ceremonia de premiación.

La actividad contó con la presencia de Wanderers de Durazno, Peñarol de Montevideo, Plaza Colonia y Abriendo Caminos, con equipos de Maldonado y Montevideo.

Con entrada gratuita y partidos bajo la modalidad de todos contra todos, la fecha permitió compartir una nueva instancia de competencia nacional en una disciplina que continúa ampliando sus espacios de participación.

Una jornada que superó las expectativas

Rodrigo Barceló, entrenador, y Sebastián Barceló, psicólogo, responsables de la organización, destacaron el resultado deportivo y social del encuentro.

«Pudimos compartir una gran fiesta del deporte y la inclusión», expresaron al evaluar la actividad.

Sebastián Barceló señaló que se cumplieron los objetivos previstos y que la jornada superó las expectativas, tanto por el desarrollo de los partidos como por la integración entre los participantes.

Uno de los aspectos más valorados fue la posibilidad de que los deportistas con síndrome de Down cuenten con un campeonato nacional propio, con oportunidades de competir, compartir experiencias y representar a sus instituciones.

La delegación de Peñarol, por ejemplo, llegó desde Montevideo con unas 40 personas, entre jugadores, familiares y acompañantes.

La integración entre jugadores y familias

Más allá de los encuentros deportivos, los organizadores destacaron el clima de compañerismo generado durante la jornada.

«Todos nuestros jugadores se sintieron muy bien, se divirtieron y se integraron con jugadores de otros departamentos. Las familias también fueron parte fundamental de esta jornada», expresó Sebastián Barceló.

El referente subrayó especialmente el acompañamiento de la comisión de padres, que colaboró con la organización y el desarrollo de la actividad.

Al finalizar los partidos se realizó la entrega de medallas y copas a los participantes, en una ceremonia que reunió a las delegaciones y sus familias.

Wanderers Inclusivo cuenta con 15 jugadores y recibe participantes de Florida

Actualmente, Wanderers Inclusivo está integrado por 15 jugadores, hombres y mujeres con síndrome de Down, a quienes se suman cinco participantes provenientes del departamento de Florida.

El proyecto continúa desarrollándose mediante entrenamientos y encuentros deportivos que permiten a los integrantes participar en competencias nacionales.

La iniciativa tiene antecedentes desde 2023, cuando comenzó a consolidarse como un espacio de práctica de fútbol sala para personas con síndrome de Down, con el respaldo del Club Wanderers de Durazno.

Desde entonces, el equipo ha participado en diferentes instancias de competencia y encuentros con instituciones de otros departamentos.

Reconocimiento al apoyo institucional

Los organizadores agradecieron la colaboración del Gobierno de Durazno y de los funcionarios municipales que trabajaron en el acondicionamiento del Polideportivo Ernesto de León.

También destacaron el apoyo del Club Wanderers, que proporciona espacios para los entrenamientos y el desarrollo de las actividades del grupo.

La jornada del 31 de octubre permitió cerrar una nueva instancia del campeonato nacional y consolidar el vínculo entre los equipos participantes, con el deporte como espacio de encuentro e integración.

Fotografías de la premiación: gentileza de Andrés Román.