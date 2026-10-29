Wanderers va por el batacazo ante Danubio esta noche en el Landoni

Wanderers de Durazno afrontará esta noche uno de los grandes desafíos de su temporada cuando reciba a Danubio, equipo de Primera División, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El encuentro comenzará a las 20:30 horas en el estadio Silvestre Octavio Landoni, donde el Bohemio buscará dar el golpe ante un rival del fútbol profesional y avanzar a cuartos de final.

El partido será eliminatorio, a encuentro único, y representa una nueva oportunidad para que el conjunto duraznense haga historia en la competencia nacional. En la edición de 2025 Wanderers cayó por penales frente a Plaza Colonia.

Las entradas se comercializan a través de auftickets.uy, a un precio de $ 200. Los menores de hasta 12 años inclusive podrán ingresar gratuitamente acompañados por un adulto.

“Tenemos nuestras armas para tratar de quedarnos con la llave”

En la previa del encuentro, el futbolista Alexander García habló con El Acontecer sobre las diferencias entre el fútbol profesional y el amateur, aunque aseguró que Wanderers tiene argumentos para competir.

“Obviamente hay otras herramientas que utilizan ellos en el fútbol profesional que acá no tenemos, pero creo que con el profe que tenemos estamos muy bien. Va a ser un partido muy lindo”, expresó.

García consideró que el presente deportivo de Danubio puede abrir una posibilidad para el conjunto duraznense, aunque reconoció la superioridad física que supone enfrentar a jugadores que se dedican exclusivamente al fútbol.

“Físicamente ellos están obviamente un escalón arriba porque están para eso. Nosotros tenemos compañeros que entran a un frigorífico a las seis de la mañana, cosas que ellos no hacen”, señaló.

Lejos de tomar esa diferencia como un impedimento, el futbolista manifestó su confianza en el plantel.

“Saldremos a jugar porque tenemos nuestras armas y tratar de quedarnos con la llave”, afirmó.

También destacó lo que significará disputar un encuentro de estas características ante el público local: “Va a estar lindo para jugar y para la gente que va a ir al estadio”.

Wanderers llega de golear en el torneo local

El Bohemio afrontará el compromiso por la Copa AUF Uruguay —que reúne a clubes profesionales y del fútbol del interior— después de vencer 6 a 0 a Santa Bernardina en el Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Durazno.

García destacó el rendimiento físico del equipo y la capacidad para resolver un encuentro que, en principio, se presentaba exigente.

“Nos enfrentamos a un rival duro, como son todos. Por suerte pudimos abrir y se nos dio hacer seis goles. Ellos se hacen fuertes, tienen buenos jugadores, pero físicamente creo que estuvimos muy bien y por eso ganamos el partido”, analizó.

El futbolista recordó además el comienzo del Clausura, con el empate frente a Juvenil en el clásico y la posterior victoria ante Santa Bernardina.

“Arrancamos el torneo con el clásico ante Juvenil y lo pudimos empatar. Después era contra Santa Bernardina, hicimos un buen partido y pudimos conseguir los tres puntos que eran fundamentales para seguir ahí arriba en la tabla”, sostuvo.

Con ese respaldo deportivo, Wanderers buscará esta noche dar otro paso en la Copa AUF Uruguay. Del otro lado estará Danubio, con la experiencia y las exigencias del profesionalismo. Para el equipo duraznense, la oportunidad de seguir avanzando estará en juego durante 90 minutos.