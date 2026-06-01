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lunes 1 de junio de 2026

Wanderers le ganó 1-0 a Campana con un gol agónico y sigue puntero en la Serie F

Ramón Bolognini definió a los 90' y le dio tres puntos al Bohemio en el Landoni. Campana terminó con ocho jugadores tras cuatro expulsiones.
Por Lectura: 3 minutos
Wanderers le ganó 1-0 a Campana con un gol agónico y sigue puntero en la Serie F
Wanderers se quedó con una victoria tan sufrida como necesaria.

Wanderers sumó tres puntos en el Estadio Silvestre Octavio Landoni este domingo 31 de mayo, pero los festejó con más alivio que convicción. Por la cuarta fecha de la Serie F de la Copa de Clubes A, el Bohemio venció 1-0 a Campana de Libertad gracias a un gol de Ramón Bolognini en el minuto 91′. El partido estuvo marcado por cinco expulsiones —cuatro de Campana— y un juego espeso que le costó resolver al actual campeón.

Un buen arranque sin premio

Wanderers salió con intenciones desde el inicio. A los 3′, una triangulación entre Diego Seoane, Timoteo Rodríguez y Alexander García dejó a Mauro Olivera en posición de gol, pero su remate dio en un defensor. Un minuto después, Santiago Gaspari respondió para la visita con un remate que Rodrigo Santellán desvió al córner.

La más clara del primer tiempo llegó a los 28′: Olivera eludió al arquero Francisco Fagúndez y definió, pero un defensor de Campana despejó sobre la línea. El delantero volvió a inquietar a los 32′ y a los 42′, sin suerte en ninguna de las dos.

El complemento se incendió

En el segundo tiempo el partido cambió de cara. A los 12′, Cristian Buslón falló una clara chance para Campana. Inmediatamente después llegaron las primeras rojas: Sebastián Castro fue expulsado por una falta dura y Facundo Samaniego vio la segunda amarilla, dejando a ambos con diez hombres.

A los 65′, José Barreto se fue expulsado y Campana quedó con nueve. Wanderers tuvo la pelota pero no encontró claridad. A los 87′, Ramón Bolognini fue derribado en una contra cuando se perfilaba al gol; Bruno García vio la roja y la visita se quedó con ocho hombres en el campo.

El gol de los hermanos Bolognini

En el 91′, cuando el empate parecía inevitable, Maximiliano Bolognini armó una jugada personal y asistió a su hermano Ramón, que definió para el 1-0 definitivo. En el festejo, Maximiliano recibió la roja del árbitro Matías Schneider y Wanderers cerró el partido también con nueve jugadores.

Los equipos

Wanderers (1): Rodrigo Santellán; Horacio Salaberry (Germán Castelvi), Rafael Mendy, Facundo Samaniego, Javier Olazábal; Alexander García (Ramón Bolognini), Timoteo Rodríguez, Germán Cabrera, Diego Seoane (Lucas Pastorín); Maximiliano Bolognini y Mauro Olivera (Emanuel Longueira). D.T: Mauricio Rivas.

Campana (0): Francisco Fagúndez; Facundo Perdomo (Bruno García), Andrés Lima (Felipe Reyes), Gastón Medina, Sebastián Castro; Gianfranco Rodríguez, José Barreto, Esteban Rodríguez, Facundo Lapeira; Cristian Buslón (Gerónimo Bruzzone) y Santiago Gaspari (Facundo Porley). D.T: Matías Chacón.

Goles

  • 91′ Ramón Bolognini (Wanderers)

Expulsados

  • 60′ Sebastián Castro (Campana)
  • 60′ Facundo Samaniego (Wanderers)
  • 65′ José Barreto (Campana)
  • 87′ Bruno García (Campana)
  • 91′ Maximiliano Bolognini (Wanderers)

Ficha técnica

  • Fecha: 31 de mayo
  • Escenario: Estadio Landoni
  • Árbitros: Matías Schneider, Matías Roa y Charles Barreto (Paysandú)
  • Público: 350 personas

Posiciones Serie F

EquipoPuntos
Río Negro12
Wanderers9
Campana3
San Bautista3
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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.

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