Wanderers le ganó 1-0 a Campana con un gol agónico y sigue puntero en la Serie F

Wanderers sumó tres puntos en el Estadio Silvestre Octavio Landoni este domingo 31 de mayo, pero los festejó con más alivio que convicción. Por la cuarta fecha de la Serie F de la Copa de Clubes A, el Bohemio venció 1-0 a Campana de Libertad gracias a un gol de Ramón Bolognini en el minuto 91′. El partido estuvo marcado por cinco expulsiones —cuatro de Campana— y un juego espeso que le costó resolver al actual campeón.

Un buen arranque sin premio

Wanderers salió con intenciones desde el inicio. A los 3′, una triangulación entre Diego Seoane, Timoteo Rodríguez y Alexander García dejó a Mauro Olivera en posición de gol, pero su remate dio en un defensor. Un minuto después, Santiago Gaspari respondió para la visita con un remate que Rodrigo Santellán desvió al córner.

La más clara del primer tiempo llegó a los 28′: Olivera eludió al arquero Francisco Fagúndez y definió, pero un defensor de Campana despejó sobre la línea. El delantero volvió a inquietar a los 32′ y a los 42′, sin suerte en ninguna de las dos.

El complemento se incendió

En el segundo tiempo el partido cambió de cara. A los 12′, Cristian Buslón falló una clara chance para Campana. Inmediatamente después llegaron las primeras rojas: Sebastián Castro fue expulsado por una falta dura y Facundo Samaniego vio la segunda amarilla, dejando a ambos con diez hombres.

A los 65′, José Barreto se fue expulsado y Campana quedó con nueve. Wanderers tuvo la pelota pero no encontró claridad. A los 87′, Ramón Bolognini fue derribado en una contra cuando se perfilaba al gol; Bruno García vio la roja y la visita se quedó con ocho hombres en el campo.

El gol de los hermanos Bolognini

En el 91′, cuando el empate parecía inevitable, Maximiliano Bolognini armó una jugada personal y asistió a su hermano Ramón, que definió para el 1-0 definitivo. En el festejo, Maximiliano recibió la roja del árbitro Matías Schneider y Wanderers cerró el partido también con nueve jugadores.

Los equipos

Wanderers (1): Rodrigo Santellán; Horacio Salaberry (Germán Castelvi), Rafael Mendy, Facundo Samaniego, Javier Olazábal; Alexander García (Ramón Bolognini), Timoteo Rodríguez, Germán Cabrera, Diego Seoane (Lucas Pastorín); Maximiliano Bolognini y Mauro Olivera (Emanuel Longueira). D.T: Mauricio Rivas.

Campana (0): Francisco Fagúndez; Facundo Perdomo (Bruno García), Andrés Lima (Felipe Reyes), Gastón Medina, Sebastián Castro; Gianfranco Rodríguez, José Barreto, Esteban Rodríguez, Facundo Lapeira; Cristian Buslón (Gerónimo Bruzzone) y Santiago Gaspari (Facundo Porley). D.T: Matías Chacón.

Goles

91′ Ramón Bolognini (Wanderers)

Expulsados

60′ Sebastián Castro (Campana)

Sebastián Castro (Campana) 60′ Facundo Samaniego (Wanderers)

Facundo Samaniego (Wanderers) 65′ José Barreto (Campana)

José Barreto (Campana) 87′ Bruno García (Campana)

Bruno García (Campana) 91′ Maximiliano Bolognini (Wanderers)

Ficha técnica

Fecha: 31 de mayo

31 de mayo Escenario: Estadio Landoni

Estadio Landoni Árbitros: Matías Schneider, Matías Roa y Charles Barreto (Paysandú)

Matías Schneider, Matías Roa y Charles Barreto (Paysandú) Público: 350 personas

Posiciones Serie F

Equipo Puntos Río Negro 12 Wanderers 9 Campana 3 San Bautista 3