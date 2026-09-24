Victoria Devitta ganó los 12K y Durazno sumó tres podios en Paso de los Toros

Victoria Devitta se quedó con el primer lugar femenino de los 12 kilómetros del Primavera Trail disputado en Paso de los Toros, en una jornada que también dejó a los duraznenses Delfina Dorado y Jorge Mendoza en el podio de la distancia principal.

La primera edición de Primavera Trail se desarrolló el domingo en el Aeroclub de Paso de los Toros, con competencias de 6 y 12 kilómetros y presencia de corredores de distintos puntos de la región.

Durazno volvió a tener una participación destacada en ambas distancias y consiguió tres lugares en los podios de los 12K.

En damas, Victoria Devitta, integrante de Km 0 Run, obtuvo el primer puesto, seguida por Delfina Dorado, de Corredores Plaza Uno. María José de Freitas completó el podio femenino.

Entre los caballeros, Jorge Mendoza, también representante de Km 0 Run, finalizó tercero en la clasificación general. La victoria correspondió a Alejandro Laguna y el segundo lugar fue para Facundo Ramírez.

Clasificación

12K – Caballeros

1.º Alejandro Laguna

2.º Facundo Ramírez

3.º Jorge Mendoza

12K – Damas

1.ª Victoria Devitta

2.ª Delfina Dorado

3.ª María José de Freitas

6K – Caballeros

1.º Wilson Kuster

2.º Juan Da Silva

3.º Joaquín Monasillo

6K – Damas

1.ª Lucellia Álvarez

2.ª Silvana Arrúa

3.ª Laura Romero

La competencia fue organizada por Al Límite Deportes, que tendrá como próxima actividad la cuarta edición del Trail Run Paso de los Toros, prevista para el domingo 22 de noviembre.