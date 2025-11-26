Juvenil y Wanderers ganaron sus semifinales y jugarán una final clásica del Ciudad de Durazno

Las semifinales del Ciudad de Durazno en categoría Absoluta dejaron dos partidos intensos, dramáticos y con definiciones cargadas de emoción. Unión Juvenil y Wanderers ganaron sus cruces en el estadio Silvestre Octavio Landoni y avanzaron a una final clásica que promete un marco imponente este viernes.

Unión Juvenil 2 – Racing 1: festejo agónico y pasaje a la final

Un primer tiempo de dominio juvenil

El primer turno enfrentó a Unión Juvenil y Racing en un duelo de alto voltaje.

Los dirigidos por Valentín Ramos controlaron el inicio, con una destacada actuación de Matías Silveira, dueño del ritmo y las conexiones del equipo.

De sus pies nació una habilitación perfecta para Kevin Lacuesta, quien enganchó y sacó un disparo preciso al ángulo para el 1-0.

Empate albiceleste y desenlace electrizante

Racing reaccionó mejor en el comienzo del complemento, y un centro rastrero encontró a Nicolás Bravo, que marcó el 1-1.

El resto del partido fue parejo, con incidencias para ambos lados, hasta que en tiempo de adición llegó el golpe final:

Steiven Sosa, en el segundo minuto agregado, selló el 2-1 definitivo para meter a Unión Juvenil en la final y dejar por el camino al actual vicecampeón duraznense.

Wanderers 3 – Sportivo Yí 1: contundencia bohemia para asegurar el pase

Tres golpes y una actuación sólida

En el segundo turno, ante más de 1.000 personas, Wanderers mostró solidez, criterio y eficacia para imponerse sobre Sportivo Yí.

Las emociones llegaron en el complemento:

57’ — Kelvin Carrasco abrió el marcador.

— abrió el marcador. 67’ — Mauro Olivera , de penal, puso el 2-0 .

— , de penal, puso el . 72’ — Juan Ramón Bolognini estiró a 3-0, aprovechando los espacios del rival.

A los 80’, Wilmar Bárez descontó para el Yí, pero la reacción no alcanzó para cambiar la historia.

Un cierre firme y clasificación merecida

Wanderers fue más a lo largo del encuentro, controló los momentos claves y aseguró un triunfo que lo deposita en la definición sin discusiones.

Final clásica en el Landoni

Con ambos ganadores, la final del Ciudad de Durazno será un clásico imperdible:

Unión Juvenil vs. Wanderers

Viernes – 20:30 horas – Estadio Silvestre Octavio Landoni

Una definición que promete intensidad, clima fuerte y tribunas repletas.