El equipo duraznense de carreras de aventura Triaventura logró un resultado histórico al consagrarse campeón de la South American Cup «Red Wings Expedition 2026», disputada en el estado de Minas Gerais, Brasil. La victoria le valió además la clasificación directa al Campeonato del Mundo A1, que se celebrará en noviembre en Indonesia.

Cuatro duraznenses con un docente del Gobierno Departamental

El equipo campeón estuvo integrado por:

Guillermo Corvo .

. Carlos Villanueva .

. Victoria Boiani .

. Marcelo Caraballo, docente de educación física del Área Deporte y Recreación del Gobierno Departamental de Durazno.

Unidos por la experiencia, la estrategia y el trabajo en equipo, los cuatro enfrentaron una de las competencias más exigentes del calendario sudamericano de la disciplina.

230 kilómetros y 9.000 metros de desnivel

La prueba se desarrolló a lo largo de 230 kilómetros durante dos días de competencia ininterrumpida, atravesando terrenos de gran complejidad en la región montañosa de Belo Horizonte.

El recorrido incluyó un desnivel acumulado cercano a los 9.000 metros de altimetría, un número que habla por sí solo del nivel de exigencia. La prueba puso a prueba no solo la resistencia física de los competidores, sino también la capacidad de orientación, la toma de decisiones en condiciones de fatiga extrema y la fortaleza mental de los equipos a lo largo de toda la competencia.

Elenco internacional y jerarquía del triunfo

El evento contó con la participación de destacados equipos de distintos países de Sudamérica, lo que elevó el nivel competitivo y jerarquizó aún más la victoria del conjunto uruguayo. No se trató de un triunfo aislado frente a una plaza menor, sino de una consagración en un certamen con participación continental de primer nivel.

Orgullo duraznense y proyección internacional

El logro representa un motivo de orgullo para el departamento de Durazno y para todo el país, posicionando a Triaventura en la élite de las carreras de aventura a nivel continental y proyectándolo hacia el máximo escenario internacional.

La clasificación al Mundial A1 en Indonesia marca un nuevo desafío para el equipo, que continuará su preparación con el objetivo de representar de la mejor manera a Uruguay en una de las competencias más importantes del mundo en la disciplina.

«Los límites están donde dejamos de intentarlo»

El propio equipo sintetizó el espíritu de la conquista con una frase: «En la aventura, como en la vida, los límites muchas veces están donde dejamos de intentarlo; quienes se animan a seguir avanzando, son los que terminan alcanzando sus sueños».