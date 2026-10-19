A los 14 años, tres atletas de Durazno vestirán la celeste en Guayaquil

Tres jóvenes atletas de Durazno, todos de apenas 14 años, fueron seleccionados para representar a Uruguay en los Juegos Sudamericanos Escolares de Guayaquil, Ecuador, que se celebrarán a comienzos de diciembre. Se trata de Benjamín Barceló, Andrew Moreira y Mateo Portela, integrantes de la Escuela de Atletismo de Durazno, quienes consiguieron su lugar en la delegación nacional tras destacadas actuaciones en las finales de los Juegos Deportivos Nacionales.

La clasificación constituye un importante logro para el atletismo departamental y es el resultado del trabajo que los deportistas realizan en la pista Prof. Héctor Merklen Budelli, del estadio Silvestre Octavio Landoni, bajo la orientación de los profesores Esteban y Erico Guerrero.

Los tres jóvenes tendrán ahora la oportunidad de competir frente a representantes de distintos países de Sudamérica, llevando la camiseta uruguaya en una de las principales competencias del deporte estudiantil de la región.

Dos campeones nacionales y un vicecampeón

Benjamín Barceló, estudiante del Liceo Nº 2, consiguió el título de campeón nacional en las pruebas de 800 y 2.000 metros. Sus actuaciones le permitieron ser seleccionado para representar a Uruguay en los 800 metros, una especialidad que exige combinar velocidad y resistencia.

Su compañero Andrew Moreira, también alumno del Liceo Nº 2, se consagró campeón nacional en los 80 y 150 metros llanos. Ambas son pruebas de velocidad en las que competirá durante el Sudamericano.

El tercer representante duraznense será Mateo Portela, estudiante del Liceo Nº 3, quien alcanzó el vicecampeonato nacional en hexatlón.

Esta modalidad reúne seis disciplinas que ponen a prueba diferentes capacidades atléticas: lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, salto largo, salto alto, 100 metros con vallas y 800 metros.

Los participantes acumulan puntos de acuerdo con su rendimiento en cada prueba, y la clasificación final surge de la suma obtenida en todas ellas.

De esta forma, Durazno tendrá representantes en carreras de mediofondo, velocidad y pruebas combinadas.

Del estadio Landoni a una competencia sudamericana

Los tres deportistas forman parte de la Escuela de Atletismo de Durazno, que desarrolla sus entrenamientos en la pista del estadio Silvestre Octavio Landoni.

Allí se preparan bajo la conducción de Esteban y Erico Guerrero, quienes acompañan el crecimiento deportivo de los jóvenes y su participación en competencias departamentales y nacionales.

Desde la institución expresaron su satisfacción por la selección de los tres atletas.

«Con muchísimo orgullo informamos que tres duraznenses van a estar representando al país en el Sudamericano de Atletismo», destacaron.

Los profesores también hicieron especial hincapié en el compromiso que los jóvenes mantienen con su preparación.

«Tres chicos que transpiran compromiso y responsabilidad en cada entrenamiento. Nuestras felicitaciones para ellos, sus familias y los entrenadores que trabajan día a día para llevar adelante estos objetivos. ¡A dejar el país en lo más alto!», expresaron.

Guayaquil recibirá a los mejores deportistas escolares de la región

Los Juegos Sudamericanos Escolares reunirán en Ecuador a jóvenes deportistas de entre 12 y 14 años, seleccionados para representar a sus respectivos países en diferentes disciplinas.

El calendario general abarca del 30 de noviembre al 7 de diciembre, con las competencias deportivas previstas del 1 al 6 de diciembre.

En Uruguay, la selección de los participantes se realiza a partir de las actuaciones en los Juegos Deportivos Nacionales, considerando las marcas alcanzadas y los criterios técnicos establecidos por la Secretaría Nacional del Deporte.

Para Barceló, Moreira y Portela, la experiencia representará su participación en una competencia internacional con la selección uruguaya, luego de sobresalir en el ámbito nacional.

La presencia de tres integrantes de una misma escuela deportiva constituye también un reconocimiento al trabajo de formación que se desarrolla en Durazno.

Tres jóvenes, tres especialidades y un mismo objetivo: representar a Uruguay en Guayaquil, llevando al escenario sudamericano el esfuerzo de muchos entrenamientos en la pista del Landoni.