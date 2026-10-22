Canoyí celebra 15 años con una travesía por el Yí y una fiesta en El Sauzal

Quince años de travesías, encuentros y experiencias compartidas sobre el río Yí celebrará este fin de semana el grupo Canoyí, con una nueva edición de su tradicional recorrido entre Polanco y Durazno. La actividad se desarrollará del viernes 23 al domingo 25 de octubre y culminará con una jornada festiva abierta a toda la comunidad en Playa El Sauzal.

La propuesta reunirá a participantes de la travesía en tres días de navegación, campamento y actividades de integración. El cierre será el domingo, cuando las embarcaciones arriben a la zona de botes de El Sauzal, entre las 16:00 y las 17:00 horas.

Desde la mañana, la playa contará con música en vivo, puestos de emprendedores, juegos inflables y un desfile de modas con indumentaria deportiva, en una programación pensada para que vecinos y familias puedan acompañar la llegada de los navegantes.

Tres días de travesía y campamento

La celebración comenzará el viernes 23 de octubre con la concentración de los participantes en el Camping 33 Orientales, donde se realizará el registro de embarcaciones y la instalación de los campamentos.

El sábado, la actividad continuará con la partida hacia Polanco, prevista para las 06:00 horas. Durante la jornada se desarrollará la travesía y, sobre las 17:00, está prevista la llegada al lugar de campamento.

Allí se compartirá una merienda y, posteriormente, una peña folclórica y cena, en una instancia de encuentro entre quienes participan de esta edición aniversario.

El domingo se iniciará el regreso hacia Durazno, con una pausa al mediodía para almorzar y descansar antes de completar el último tramo de navegación.

El Sauzal recibirá a los navegantes con música y actividades

La llegada del domingo será uno de los momentos centrales de la celebración.

Mientras las embarcaciones recorren el último tramo del río Yí, Playa El Sauzal ofrecerá desde la mañana distintas propuestas recreativas y culturales para el público.

Habrá stands de emprendedores, juegos inflables, actuaciones musicales y un desfile de modas con indumentaria deportiva.

El arribo de los participantes está previsto entre las 16:00 y las 17:00 horas, en la zona de botes.

El Gobierno de Durazno, a través de la División Turismo, acompañará la actividad, que también contribuye a promover el río Yí y sus espacios naturales como parte de los atractivos del departamento.

Programa completo de la Travesía Canoyí

Viernes 23 de octubre

17:00 a 23:00: concentración en el Camping 33 Orientales, registro de embarcaciones e instalación de campamentos.

Sábado 24 de octubre

06:00: salida rumbo a Polanco.

salida rumbo a Polanco. 17:00: llegada prevista al campamento.

llegada prevista al campamento. 18:30: merienda compartida.

merienda compartida. 20:00: peña folclórica y cena.

Domingo 25 de octubre

08:00: desayuno.

desayuno. 09:00: inicio del regreso hacia Durazno.

inicio del regreso hacia Durazno. 13:00: pausa para almuerzo y descanso.

pausa para almuerzo y descanso. 14:00: continuación de la travesía.

continuación de la travesía. 16:00 a 17:00: llegada prevista a Playa El Sauzal.

La edición de este año tendrá un significado especial para Canoyí, al cumplirse quince años de una iniciativa que ha logrado reunir la práctica del canotaje, el compañerismo y el contacto con la naturaleza.

La celebración culminará el domingo en El Sauzal, con una bienvenida que permitirá compartir el aniversario junto a toda la comunidad.