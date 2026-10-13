Durazno recibirá una travesía 4x4 diurna y nocturna a beneficio de ADID

Durazno será escenario este sábado 17 de octubre de la cuarta Travesía Diurna y Nocturna de vehículos 4×4, una actividad que reunirá a participantes de distintos departamentos del país para recorrer terrenos naturales con barro, agua, arena y obstáculos de diversa dificultad. La propuesta, organizada por el Grupo Todo Terreno Durazno 4×4, tendrá además una finalidad solidaria: beneficiar a la Asociación de Impedidos Duraznenses (ADID).

Bajo la consigna «Viví la Aventura Durazno 4×4», el encuentro combinará recorridos de aventura, convivencia entre los participantes y actividades que permitirán colaborar con la institución duraznense.

ADID estará a cargo de la venta de alimentos y bebidas durante la jornada, mientras que el Gobierno de Durazno brindará apoyo mediante la utilización de las instalaciones del camping municipal como campamento base.

Una travesía con barro, agua y obstáculos naturales

Fernando Jorge, integrante del Grupo Todo Terreno Durazno 4×4, destacó el carácter solidario de la actividad y las expectativas de recibir a aficionados de diferentes puntos del país.

“Esperamos recibir a mucha gente y atenderla de la mejor manera. El clima está apropiado para este tipo de eventos, porque la humedad y el barro ayudan a que la travesía sea más atractiva”, expresó.

Los vehículos participantes estarán preparados para afrontar terrenos de dificultad, en un recorrido que pondrá a prueba tanto sus características mecánicas como la experiencia de los conductores.

La propuesta incluirá sectores de monte, bañados, pozos, arena y desniveles naturales, con tramos que se desarrollarán durante el día y otros en horario nocturno.

La caravana recorrerá las avenidas Aldama y Churchill

La actividad comenzará entre las 10:00 y las 11:00 horas, una vez completado el proceso de inscripción.

Desde el camping municipal partirá una caravana de vehículos 4×4 que recorrerá las avenidas Aldama y Churchill, con acompañamiento de personal de Tránsito.

Posteriormente, los participantes realizarán una fotografía grupal en el sector del puente ferroviario, antes de continuar por el Camino de los Hornos para ingresar a las zonas naturales previstas por la organización.

En esos sectores se desarrollará buena parte de la travesía, atravesando caminos y terrenos con obstáculos propios de esta modalidad.

ADID tendrá a su cargo la cantina

Entre las 14:00 y las 15:00 horas está prevista una pausa para el almuerzo, con servicio de cantina a cargo de ADID.

La actividad se retomará durante la tarde y continuará con un recorrido nocturno, una de las características que distingue a esta cuarta edición.

El regreso al camping municipal está previsto para la noche. Sobre las 22:00 horas se servirá la cena, incluida en la inscripción de los participantes.

La organización dispondrá de duchas, baños químicos, abastecimiento de agua y cantina, con el propósito de brindar los servicios necesarios durante la jornada.

Una convocatoria abierta a colaborar

Fernando Jorge invitó a la población a acompañar la iniciativa y destacó el respaldo que habitualmente reciben las actividades solidarias en Durazno.

“Invitamos a la gente a acercarse y apoyar esta propuesta. Sabemos que Durazno es muy solidario y queremos que todo salga bien”, manifestó.

La cuarta Travesía Diurna y Nocturna busca así reunir a los aficionados a los vehículos todoterreno y, al mismo tiempo, contribuir con la labor de ADID mediante una jornada de encuentro y colaboración.

Horarios e inscripciones

4ª Travesía Diurna y Nocturna Durazno 4×4

Fecha: sábado 17 de octubre.

sábado 17 de octubre. Campamento base: camping municipal de Durazno.

camping municipal de Durazno. 10:00 a 11:00: comienzo de la actividad, luego de las inscripciones.

comienzo de la actividad, luego de las inscripciones. 14:00 a 15:00: pausa para el almuerzo.

pausa para el almuerzo. Tarde y noche: continuación de la travesía y tramo nocturno.

continuación de la travesía y tramo nocturno. 22:00: cena incluida en la inscripción.

Consultas e inscripciones: 098 945 823, 099 355 003 y 099 944 785.