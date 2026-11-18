El Parque de la Hispanidad será escenario este sábado 21 de noviembre de un torneo de tejo organizado por el grupo Los Carozos, con el apoyo de Urutejo y el Gobierno de Durazno. La actividad comenzará a las 8:00 horas y reunirá a jugadores y aficionados de esta disciplina, en una jornada que combinará competencia deportiva y encuentro social.

El torneo se desarrollará en las canchas del parque, con entrada gratuita para quienes deseen concurrir como espectadores. Los interesados en competir deberán abonar una inscripción de $100.

Deporte y encuentro en el Parque de la Hispanidad

La propuesta busca ofrecer un espacio de participación y camaradería alrededor del tejo, una disciplina que continúa ganando presencia entre los aficionados duraznenses.

Durante la jornada habrá venta de chorizos, panchos y tortas fritas, por lo que el encuentro también tendrá un componente recreativo para quienes acompañen a los participantes.

La actividad se realizará en las canchas inauguradas en setiembre, cuando Durazno recibió a jugadores de Uruguay y Argentina para estrenar las nuevas instalaciones destinadas al tejo.

El torneo del sábado será una nueva oportunidad para continuar promoviendo esta práctica deportiva y el encuentro entre sus participantes.

Horarios, inscripción y consultas

El encuentro comenzará el sábado 21 de noviembre, a las 8:00 horas, en el Parque de la Hispanidad de Durazno.

La entrada al público será libre y gratuita, mientras que la inscripción para competir tendrá un costo de $100.

Por información adicional, los interesados pueden comunicarse al 098 529 578.

La organización estará a cargo de Los Carozos, con el respaldo de Urutejo y el Gobierno de Durazno.