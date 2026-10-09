Comienza el Clausura en Durazno: dos partidos esta noche y clásico Juvenil-Wanderers el sábado

El Torneo Clausura de Primera División del fútbol de Durazno comenzará este viernes 9 de octubre con dos encuentros en el Campus de Santa Bernardina. La actividad continuará el sábado en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, donde se disputará el esperado clásico entre Juvenil y Wanderers, uno de los principales atractivos de la fecha inaugural.

Serán cuatro partidos distribuidos en dos jornadas, con equipos que buscarán comenzar sumando puntos tanto para sus aspiraciones en el nuevo torneo como para la Tabla Anual.

Santa Bernardina y Racing abren el campeonato

El primer encuentro del Clausura comenzará esta noche a las 19:45 horas, cuando Santa Bernardina reciba a Racing en el Campus.

El conjunto de Santa Bernardina afronta esta nueva etapa de la temporada con la necesidad de sumar puntos y mejorar su ubicación en la Tabla Anual. Cada resultado tendrá importancia para tomar distancia de los últimos puestos y encarar con mayor tranquilidad el resto del campeonato.

Racing, por su parte, llega con objetivos diferentes. El albiceleste buscará sostenerse entre los principales protagonistas de la temporada y continuar sumando para mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación acumulada.

El partido enfrentará así a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma intención de comenzar el Clausura con una victoria.

Central y Sportivo Yí completan la noche

A las 22:00 horas, también en el Campus de Santa Bernardina, será el turno de Central y Sportivo Yí.

Ambos equipos llegan al inicio del Clausura con la necesidad de mejorar sus posiciones y sumar puntos que les permitan acercarse a los puestos superiores.

Central intentará aprovechar el comienzo del nuevo torneo para recuperar terreno, mientras que Sportivo Yí buscará conseguir un resultado favorable que le permita encarar con mejores perspectivas las próximas fechas.

El enfrentamiento cerrará la primera jornada del Clausura.

El sábado, doble jornada en el Landoni

La actividad continuará mañana, sábado 10 de octubre, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, con otros dos encuentros.

A las 14:00 horas, Nacional enfrentará a Champagnat. Para el tricolor será una oportunidad de comenzar a revertir su situación en la temporada, mientras que Champagnat intentará seguir sumando para mantenerse en la pelea por los puestos de arriba.

La atención se trasladará luego al segundo encuentro de la tarde, que tendrá como protagonistas a dos rivales tradicionales del fútbol duraznense.

Juvenil y Wanderers protagonizan el clásico de la fecha

Desde las 16:15 horas, Juvenil y Wanderers se enfrentarán en una nueva edición del clásico de Durazno.

El encuentro llega en el comienzo de un nuevo campeonato, con el atractivo propio de la rivalidad entre ambos clubes y la importancia de los puntos que estarán en juego.

Wanderers llega como el equipo de mayor puntaje en las posiciones proporcionadas para esta primera fecha, mientras que Juvenil buscará comenzar el Clausura con un resultado que le permita afirmarse entre los protagonistas.

Más allá de las ubicaciones, el clásico tendrá el valor particular que siempre representa para los dos equipos y sus hinchas.

Con cuatro partidos entre el Campus y el Landoni, el fútbol de Primera División de Durazno pone en marcha una nueva etapa de la temporada.

Primera División: todos los detalles de la primera fecha Torneo Clausura – Fecha 1 Viernes 9 de octubre | Campus de Santa Bernardina 19:45 — Santa Bernardina vs. Racing

22:00 — Central vs. Sportivo Yí Sábado 10 de octubre | Estadio Landoni 14:00 — Nacional vs. Champagnat

16:15 — Juvenil vs. Wanderers Posiciones Equipo Puntos Wanderers 21 Racing 13 Champagnat 12 Juvenil 10 Sportivo Yí 10 Central 8 Santa Bernardina 5 Nacional 1