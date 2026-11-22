La Liga de Fútbol de los Barrios de Durazno ya tiene todo definido para el comienzo de una nueva temporada. El Torneo de los Barrios 2026/27 se pondrá en marcha el viernes 18 de diciembre, con la participación de 38 equipos distribuidos en ocho series. La competencia volverá a reunir a jugadores, familias e hinchas en cuatro escenarios deportivos de la ciudad.

El campeonato contará con seis series de cinco equipos y dos de cuatro, en una primera fase en la que estarán en juego los 24 lugares disponibles para la siguiente instancia.

Cómo se jugará y cuántos equipos clasificarán

De acuerdo con el formato establecido, los tres primeros equipos de cada una de las ocho series avanzarán a la siguiente fase.

De esta manera, 24 conjuntos continuarán en carrera por el título, mientras que los restantes 14 quedarán eliminados al finalizar la etapa inicial.

El certamen tendrá actividad en cuatro escenarios: el Campus de Santa Bernardina y las canchas de Racing, 14 de Octubre y La Lanera.

La entrada general tendrá un costo de $100.

Con 38 participantes y una amplia representación de equipos barriales, el campeonato se prepara para una nueva temporada de competencia durante el verano.

La edición anterior tuvo como campeón a Deportivo Durán, que conquistó el título del Torneo de los Barrios 2026.

Las ocho series del Torneo de los Barrios 2026/27

La integración de los grupos quedó establecida de la siguiente manera:

Serie A

Las Barreras

Sporting Cristal

Centenario

Barcelona

La Calera

Serie B

El Rejunte

La Higuera

Avenida

Dep. Taddey

La Curva

Serie C

P. Nuevo

Progreso

Durán

Dep. Cementerio

La Barra

Serie D

La Amarilla

La Cantera

La Diferencia

La Quinta

Mentor

Serie E

Peñarol

La Bolsa

Amanecer

Nacional

Real Solís

Serie F

Ferrocarril Oeste

Diamante

Independiente

La Lanera

Boulevard

Serie G

Gremio

Tabaré

Taddey

Ombúes

Serie H

Puentecito

Valladolid

Villa Guadalupe

Cerro

El 18 de diciembre vuelve el fútbol de los barrios

Con el calendario inicial establecido y los grupos conformados, la Liga de los Barrios comenzará a transitar los preparativos finales de una competencia que forma parte de la tradición deportiva de Durazno.

El torneo volverá a reunir a equipos de distintos puntos de la ciudad, en una propuesta que combina la competencia deportiva con el encuentro de vecinos y familias.

El puntapié inicial será el viernes 18 de diciembre, cuando comience a disputarse una nueva edición del campeonato.