Thiago González buscará el cinturón nacional de kickboxing ante su gente en el Ernesto de León

El duraznense Thiago González tendrá el próximo sábado 24 de octubre una de las peleas más importantes de su trayectoria, cuando dispute el Cinturón Nacional de Kickboxing en el Polideportivo Ernesto de León. Será el combate estelar de una jornada organizada por Garra Championship, que reunirá distintas disciplinas de combate, deportistas de varios departamentos y un espectáculo musical de cierre.

El encuentro también será escenario de la definición del Primer Torneo Nacional Abierto de Boxeo, con la participación anunciada de competidores de diez departamentos del país. Las actividades comenzarán a las 17:00 horas y el programa incluirá boxeo, kickboxing y exhibiciones de otras artes marciales.

Para González, la oportunidad tiene un significado especial: pelear por un título nacional frente al público de su ciudad y compartir una velada en la que estarán presentes más de quince deportistas de Durazno.

Una pelea por el cinturón nacional

El principal desafío de González será enfrentar a un rival de 19 años que, según la información proporcionada sobre el combate, cuenta con diez peleas en su trayectoria.

El duraznense llega a esta instancia después de un período de preparación que incluyó trabajo físico, técnico y la coordinación con distintos entrenadores.

«Hace unos años soñaba con esto, hoy puedo decir que es una realidad. Voy a estar siendo la pelea estelar del evento», expresó el deportista.

Sin embargo, González considera que el significado de la jornada va más allá de su desafío individual.

«Eso no es lo más importante; lo más relevante es que esto abre las puertas a Durazno para exponer el Estadio, el talento duraznense y la cultura del departamento. Estarán presentes más de 15 peleadores representando a Durazno», destacó.

El evento permitirá reunir en una misma jornada a competidores locales y de otras zonas del país, ofreciendo una nueva instancia de participación y visibilidad para los deportes de combate.

Una preparación que reunió a distintos equipos

De cara al compromiso por el cinturón, González impulsó un trabajo conjunto con el equipo Terry Johnson, encabezado por Edgar Maciel, con el propósito de fortalecer su preparación y coordinar los aspectos técnicos del entrenamiento.

El proceso incluyó también tareas de acondicionamiento físico especializado en Gimnasio 360 y acompañamiento nutricional, con el respaldo de MQ Suplementos.

El Gobierno de Durazno brindó apoyo a la preparación del deportista y a la realización de la velada. El intendente Felipe Algorta, quien mantuvo contacto con González y conoció su trayectoria, tiene prevista su presencia en el evento.

La colaboración de distintas instituciones, entrenadores y empresas forma parte del esfuerzo que el peleador ha desarrollado para llegar en condiciones a esta nueva instancia de su carrera.

Del ring al escenario: La Mala Junta pondrá el rock

La programación no se limitará a los combates.

La banda duraznense La Mala Junta participará con una actuación en vivo que tendrá dos momentos especiales.

El primero acompañará la entrada de Thiago González al ring. El grupo interpretará una canción seleccionada especialmente para esa presentación, cuyo título se mantendrá en reserva hasta la noche del evento.

Posteriormente, una vez finalizado el combate estelar, la banda ofrecerá un recital con varios temas de su repertorio.

La propuesta de Garra Championship busca combinar el deporte con una actividad cultural y recreativa abierta al público, complementada por servicio de cantina y puestos de venta de comidas.

Entradas anticipadas a $200

Las entradas anticipadas tienen un costo de $200, precio promocional que, según lo informado por el deportista, se mantendrá hasta el viernes 23 de octubre, día previo a la velada.

Quienes deseen adquirirlas o consultar información pueden comunicarse al 099 921 770.

Las novedades de la preparación y del evento también se difunden a través de la cuenta de Instagram @thiagonzalez_mma.

El encuentro se realizará el sábado 24 de octubre, desde las 17:00 horas, en el Polideportivo Ernesto de León de Durazno.

Más allá del resultado que obtenga sobre el ring, González expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron durante el proceso de preparación.

Dedicó especialmente el esfuerzo a sus padres, a su abuela Beatriz, a sus patrocinadores, al Gobierno de Durazno y a Edgar Maciel.

Para el joven deportista, disputar un cinturón nacional en su ciudad representa la concreción de una aspiración personal y, al mismo tiempo, una oportunidad para dar mayor visibilidad a los peleadores duraznenses.