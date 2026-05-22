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viernes 22 de mayo de 2026

La Sub-16 femenina de Durazno va a la final de OFI: domingo en Melo ante Cerro Largo

Eliminaron a Salto 7 a 5 en el global. El técnico Andrés Pintos habló con El Acontecer. La ida se juega este domingo a las 14 horas en el estadio Ubilla.
Por Lectura: 2 minutos
La Sub-16 femenina de Durazno va a la final de OFI: domingo en Melo ante Cerro Largo
Durazno sub-16 por continuar haciendo historia: El domingo visitan a Cerro Largo en la primera final del Interior.

El fútbol femenino del departamento está viviendo horas de profunda emoción. La Selección de Durazno Sub-16 concretó uno de sus objetivos más anhelados: clasificar a la gran final del 2° Campeonato de Selecciones de OFI.

El conjunto rojo superó a Salto por 2 a 1 en el encuentro de vuelta, cimentando un global espectacular de 7 a 5 a favor de las duraznenses.

Ahora, el último gran desafío tiene nombre y apellido: Cerro Largo.

La emoción de la clasificación

El técnico Andrés Pintos no ocultó su satisfacción tras el pitazo final ante Salto.

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«Clasificar a una final del interior no se da todos los días. Las chiquilinas dejaron el alma en la cancha ante un rival durísimo como Salto, que nos exigió al máximo», expresó el técnico, valorando la madurez con la que el plantel supo manejar la ventaja y los momentos de tensión de la serie.

Un camino de constante crecimiento

El camino hacia esta final no ha sido fácil. Pintos repasó lo que fue el recorrido en las fases anteriores, recordando cómo el grupo fue ganando solidez táctica y fortaleza anímica con el paso de los partidos. En las instancias previas dejaron por el camino a Nueva Palmira, Carmelitana y Río Negro.

«Cada fase fue un aprendizaje. Fuimos corrigiendo errores y potenciando nuestras virtudes. Lo más destacable es que el grupo humano es tremendo; hay una solidaridad en la cancha que hace que, cuando las cosas se ponen difíciles, siempre haya una compañera para respaldar», reflexionó Pintos.

La final: domingo en el Ubilla de Melo

El primer capítulo de la definición se escribirá este domingo, a partir de las 14:00 horas, en el Estadio Arquitecto Antonio Ubilla de Melo.

«Cerro Largo es un rival de muchísimo cuidado, por algo están en la final», analizó Pintos.

El objetivo para este primer partido está claro: «Jugar de visitantes en el Ubilla es un lindo desafío. Vamos con la intención de imponer nuestro juego y traernos un buen resultado para poder definir la copa en casa, con nuestra gente».

A 180 minutos del sueño

El plantel de la «Rojita» continuará entrenando esta semana con la motivación por las nubes. Se ajustarán detalles tácticos y se trabajará en la recuperación física para que las jugadoras lleguen en óptimas condiciones al domingo.

El sueño de levantar la copa de OFI está a 180 minutos de distancia.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.