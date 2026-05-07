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jueves 7 de mayo de 2026

La Sub-16 Femenina de Durazno juega este sábado en Salto por la semifinal de OFI

El equipo de Andrés Pintos visita a Salto a las 14 horas. La revancha será el fin de semana del 17 de mayo en el estadio Landoni.
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La Sub-16 Femenina de Durazno juega este sábado en Salto por la semifinal de OFI

El venidero sábado se vestirá de fútbol femenino en el litoral del país. La selección de Durazno Sub-16 Femenina estará visitando a su similar de Salto, en el marco del partido de ida de la semifinal del 2° Campeonato de Selecciones organizado por la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Hora confirmada, escenario por definir

El vibrante encuentro está pactado para las 14:00 horas, en un escenario que se definirá en las próximas horas en la capital salteña. Aunque aún no se ha confirmado el estadio donde rodará la pelota, las duraznenses están mentalizadas para afrontar el desafío en cualquier escenario que se designe.

Una racha que ilusiona

La escuadra duraznense, que dirige Andrés Pintos, llega a esta instancia decisiva con el ánimo por las nubes y un rendimiento arrollador. Viene de eliminar el pasado sábado a la aguerrida selección de Río Negro en un emocionante encuentro que culminó con victoria por 2 a 0, gracias a las conquistas de Yasmín Sánchez y Erika Gómez.

Pero el éxito no es casualidad. La joven selección ha tenido una primera fase para el recuerdo, donde demostró su poderío con victorias tanto de local como de visitante frente a sus pares de Nueva Palmira y Carmelitana, finalizando como líderes indiscutibles de su zona.

Salto, un rival con tradición

El partido en Salto será una verdadera prueba de fuego. El equipo local siempre es un rival difícil y con una fuerte tradición futbolística. Sin embargo, las chicas de Durazno han demostrado carácter y buen fútbol, lo que invita a la ilusión de traerse un buen resultado del litoral.

La revancha, el 17 de mayo en el Landoni

La serie, por supuesto, no se define este fin de semana. La revancha de esta emocionante semifinal tendrá lugar el fin de semana del 16 y 17 de mayo en el mítico estadio Silvestre Octavio Landoni de nuestra ciudad.

Será la oportunidad perfecta para que la afición local empuje a su selección hacia el ansiado boleto a la gran final. Pero antes, la concentración total está puesta en la heroica visita a Salto.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.