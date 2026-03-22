La Sub-16 Femenina de Durazno debuta hoy en el Landoni ante Nueva Palmira

La selección dirigida por Andrés Pintos recibe a Nueva Palmira este domingo a las 19:30 horas en el estadio Silvestre Octavio Landoni.

El fútbol femenino duraznense tiene una cita importante esta tarde. La selección Femenina Sub-16 de Durazno hará su debut oficial en la temporada cuando reciba a su similar de Nueva Palmira en el estadio Silvestre Octavio Landoni, con el pitazo inicial previsto para las 19:30 horas.

El combinado departamental, dirigido por Andrés Pintos, buscará arrancar con una victoria que le dé confianza y ritmo competitivo desde el primer partido. La condición de local y el apoyo de las tribunas del Landoni serán dos aliados importantes para las juveniles en este estreno.

Se espera que el público duraznense acompañe en buen número a las chiquilinas en lo que es un paso más en el crecimiento del fútbol femenino en el departamento. La entrada al estadio es una oportunidad concreta de respaldar esa construcción desde las tribunas.

El partido

Hora 19:30 Estadio Silvestre Octavio Landoni Local Durazno Sub-16 Femenina Visitante Nueva Palmira DT Andrés Pintos

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