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lunes 23 de marzo de 2026

La Sub-16 Femenina de Durazno debuta hoy en el Landoni ante Nueva Palmira

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La Sub-16 Femenina de Durazno debuta hoy en el Landoni ante Nueva Palmira

La selección dirigida por Andrés Pintos recibe a Nueva Palmira este domingo a las 19:30 horas en el estadio Silvestre Octavio Landoni.

El fútbol femenino duraznense tiene una cita importante esta tarde. La selección Femenina Sub-16 de Durazno hará su debut oficial en la temporada cuando reciba a su similar de Nueva Palmira en el estadio Silvestre Octavio Landoni, con el pitazo inicial previsto para las 19:30 horas.

El combinado departamental, dirigido por Andrés Pintos, buscará arrancar con una victoria que le dé confianza y ritmo competitivo desde el primer partido. La condición de local y el apoyo de las tribunas del Landoni serán dos aliados importantes para las juveniles en este estreno.

Se espera que el público duraznense acompañe en buen número a las chiquilinas en lo que es un paso más en el crecimiento del fútbol femenino en el departamento. La entrada al estadio es una oportunidad concreta de respaldar esa construcción desde las tribunas.

El partido

Hora19:30
EstadioSilvestre Octavio Landoni
LocalDurazno Sub-16 Femenina
VisitanteNueva Palmira
DTAndrés Pintos
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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.