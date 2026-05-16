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sábado 16 de mayo de 2026

Doble cartelera de fútbol femenino en Durazno: Sportivo Yí el sábado y la Sub-16 el domingo

Las yimeñas reciben a Santa Bárbara a las 15:45 en la Dové García. La Sub-16 juega la semifinal de vuelta el domingo a las 14 en el 14 de Octubre.
Por Lectura: 2 minutos
Doble cartelera de fútbol femenino en Durazno: Sportivo Yí el sábado y la Sub-16 el domingo
Sportivo Yí recibe a Santa Bárbara desde las 15:45 en su cancha

Este fin de semana, la ciudad respira fútbol femenino. Durazno será el epicentro de dos grandes encuentros a nivel del fútbol femenino de OFI, protagonizados por equipos que vienen demostrando un excelente nivel y un gran compromiso en la cancha.

Sábado: Sportivo Yí recibe a Santa Bárbara en la Dové García

La actividad oficial comienza este sábado en la cancha Dové García. A partir de las 15:45 horas, Sportivo Yí recibirá la visita de Santa Bárbara de Flores, en un atrapante duelo correspondiente al torneo regional de OFI.

Las «yimeñas» llegan con un inmejorable impulso anímico tras haber debutado con una victoria ante Oriental de Paso de los Toros. Ahora, el objetivo es hacerse fuertes en casa y seguir sumando puntos clave en el certamen.

Domingo: la Sub-16 a un paso de la final

La emoción continuará el día domingo, cuando todas las miradas se trasladen al estadio 14 de Octubre. Desde las 14:00 horas, la Selección Femenina Sub-16 de Durazno disputará la trascendental semifinal de vuelta del 2° Campeonato Nacional de OFI ante el duro combinado de Salto.

La «Roja» llega a este decisivo encuentro con la ventaja de haber conseguido un espectacular triunfo por 5 a 4 en el ajustado partido de ida. Las juveniles buscarán hacer valer esa diferencia de goles ante su gente y sellar el anhelado boleto a la gran final, coronando así una campaña que viene ilusionando a todos.

Ambiente y convocatoria

Se espera un gran marco de público en ambos escenarios para acompañar, disfrutar del buen juego y alentar a las jugadoras que defienden el deporte local a nivel nacional.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.