Sportivo Yí protagonizó una remontada memorable en el fútbol duraznense: perdía 4-0 al término del primer tiempo y terminó derrotando 6-4 a Unión Juvenil. El encuentro se disputó este martes en cancha de Dové García, en el complemento de la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División.

El primer tiempo fue todo de Unión Juvenil. El decano se fue al descanso con una cómoda ventaja de cuatro goles, gracias a las conquistas de Ezequiel Díaz a los 11 minutos, Danilo Ibarra a los 14 y Stiven Sosa, que convirtió por duplicado a los 20 y 25 minutos.

Con ese resultado parcial, Juvenil alcanzaba a Wanderers en lo más alto de la tabla y encaminaba una victoria fundamental en su lucha por el Clausura.

Sin embargo, el complemento tuvo un desarrollo absolutamente inesperado.

Seis goles en 32 minutos

Sportivo Yí salió decidido a cambiar la historia y comenzó a construir una remontada que parecía imposible.

A los 52 minutos llegó el descuento mediante un gol en contra de José Agüero. A los 59, Diego Pereira puso el 2-4 y, a los 63, Rodrigo Maltés marcó el tercero para encender definitivamente la ilusión.

El empate llegó a los 71 minutos, cuando Ricardo Custodio estableció el 4-4. Pero Sportivo Yí no se conformó y fue por más.

Wilmar Barez apareció a los 77 minutos para poner en ventaja a su equipo y, a los 84, volvió a convertir para sellar el increíble 6-4 definitivo.

Tras el sexto gol de Sportivo Yí fue expulsado el arquero de Unión Juvenil, Gastón González.

Un triunfo que vale mucho

La victoria dejó a Sportivo Yí como único escolta de Wanderers en el Clausura, con 13 puntos, uno menos que el bohemio, cuando resta una fecha para el cierre del certamen.

Del otro lado, Unión Juvenil sufrió una derrota que lo dejó sin posibilidades de luchar por el Torneo Clausura y el Ciudad de Durazno.

Fue una noche inolvidable en cancha de Dové García, con una remontada de esas que difícilmente se olvidan.

Central se lo empató en la hora al Santa

En el primer turno, Central y Santa Bernardina igualaron 1-1 en cancha de Dové García, también por el complemento de la sexta fecha del Clausura.

Valentín Pereira adelantó a Santa Bernardina en el primer tiempo, mientras que Juan Bautista González consiguió la igualdad para Central en la hora.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Equipo Puntos Wanderers 14 Sportivo Yí 13 Unión Juvenil 11 Racing 11 Champagnat 6 Central 6 Nacional 3 Santa Bernardina 2

Tabla Anual

Equipo Puntos Wanderers 35 Racing 24 Sportivo Yí 23 Unión Juvenil 21 Champagnat 18 Central 14 Santa Bernardina 7 Nacional 4