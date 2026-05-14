Sportivo Yí presentó su plantel y un ambicioso proyecto institucional para 2026

Sportivo Yí realizó la presentación oficial de su plantel principal de cara a la Copa Nacional de Clubes B de OFI, en una jornada donde además expuso un ambicioso proyecto institucional que incluye mejoras de infraestructura, expansión deportiva y una importante rifa para financiar el crecimiento del club.

La actividad se desarrolló en la sede social de la institución, ubicada en Santa Bernardina, con presencia de dirigentes, futbolistas, colaboradores e hinchas.

“Cototo” Ferreira y Joaquín Casuriaga, con la nueva piel yimeña.

Debut ante Chacarita y la ilusión de jugar en casa

El conjunto celeste y negro debutará este domingo frente a Chacarita de Flores por la Copa Nacional de Clubes B.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Antonio Lavalleja desde las 15:00 horas.

Uno de los anuncios más celebrados durante la presentación fue la confirmación de que Sportivo Yí podrá disputar sus partidos como local en la cancha Dové García, un paso considerado histórico para la institución.

“Va a ser una fiesta para todos los yimeños poder ver al cuadro jugando de local, nada más y nada menos que en una Copa OFI”, señalaron desde la directiva.

La posibilidad de ejercer la localía en su propio escenario representa además un avance importante frente a las dificultades estructurales que históricamente enfrentan varios clubes del interior.

Un plantel nutrido por el éxito de la selección

El ambiente de expectativa creció también por el reciente título de la selección de Durazno en el Campeonato del Sur, logro que aporta confianza y presencia de futbolistas campeones dentro del plantel yimeño.

Durante la presentación participaron los jugadores Joaquín Casuriaga y “Cototo” Ferreira en representación del equipo principal.

Desde el club también se realizó un llamado al público futbolero local para acompañar no solo a Sportivo Yí, sino también a Wanderers y Racing, representantes duraznenses en la competencia de OFI.

Una rifa con premios de gran magnitud

Otro de los ejes centrales de la noche fue la presentación de la Rifa Institucional 2026, iniciativa destinada a generar recursos para sostener la actividad deportiva y el crecimiento del club.

La dirigencia definió el proyecto como “un desafío impresionante” por el nivel de los premios previstos y aseguró que la respuesta inicial del público viene siendo muy positiva.

Entre los premios anunciados se encuentran una camioneta Renault Oroch, un automóvil Renault Kwid y un viaje a Brasil para dos personas.

Además, el sorteo por pago contado previsto para fines de junio incluirá una motocicleta y cuatro televisores.

Socios e hinchas de la celeste y negra dijeron presente en buen número en el lanzamiento.

Un club que apuesta a crecer más allá del fútbol

Durante la actividad también se destacó el crecimiento institucional en otras disciplinas.

Sportivo Yí viene participando activamente en competencias de ciclismo vinculadas al CODECAM y mantiene además presencia en el básquetbol.

La directiva señaló que esta expansión genera nuevas exigencias organizativas y económicas, motivo por el cual se reiteró el pedido de apoyo a socios e hinchas.

“Las puertas del club están abiertas. Siempre se necesita de los yimeños en los distintos eventos para dar una mano”, expresaron.

El mensaje final dejó en claro que el proyecto deportivo y social de la institución apunta a consolidarse en distintas áreas durante los próximos años.